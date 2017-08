14/08/2017 - 20:02 | Deportes / Acuerdo entre AFA y Agremiados para que clubes con deudas no inicien las Superliga Herramientas: Compartir: ver más imágenes El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y el secretario gremial de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Sergio Marchi, acordaron hoy que aquellos clubes con deudas no inicien la competencia en la Superliga, cuyo estreno será el próximo viernes 25 de agosto.

Ambos dirigentes manifestaron esa intención luego de entrevistarse en la sede de AFA junto con el CEO de la Superliga, Mariano Elizondo.



Marchi alertó sobre los "cuatro o cinco equipos" que mantienen atrasos salariales con sus jugadores y reafirmó la intención de que "no participen" en el nuevo campeonato del fútbol argentino.



El dirigente gremial apuntó sobre el proyecto de generar una reglamentación al respecto, que contemple la posibilidad de penalizar a un club deudor por dos fechas e incluso desafiliarlo en caso de que no regularice sus obligaciones en ese plazo.



Tapia, por su lado, aclaró que la exigencia para las instituciones también alcanza a las deudas contraídas con la casa madre del fútbol.



"Tenemos la misma idea que Agremiados, que los clubes saneen sus deudas con AFA y los jugadores para poder comenzar el torneo de la mejor manera", aseguró.