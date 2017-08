14/08/2017 - 16:21 | Política / Casi un 30 por ciento de las fuerzas políticas que compitieron en las PASO quedó afuera de la carrera para octubre Herramientas: Compartir: Unas 60 fuerzas políticas de las 207 que compitieron en las PASO nacionales de ayer quedaron fuera de carrera con vistas a las elecciones legislativas del 22 de octubre, al no lograr superar el piso del 1,5 por ciento de los votos exigido para poder convalidar las candidaturas. De esta forma, de acuerdo con los resultados del escrutinio provisorio de las primarias celebradas ayer a nivel nacional para definir las listas de candidatos que competirán en octubre en el marco de la renovación parlamentaria, tres de cada diez espacios políticos que se anotaron como aspirantes a esa carrera no consiguieron reunir los respaldos necesarios para ir a las urnas y poder disputar bancas.



La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las pobladas provincias de Buenos Aires y Santa Fe fueron los distritos donde un mayor número de partidos sufrieron derrotas que los colocaron por debajo del margen del 1,5 por ciento de los sufragios y sin chances de integrar las boletas de cara a octubre próximo, en el rubro de postulantes a la Cámara Baja.



En CABA, diez agrupaciones de 16 no alcanzaron el piso, entre ellas Convocatoria Abierta, y la Izquierda al Frente por el Socialismo, mientras que en Santa Fe, siete fueron las fuerzas políticas que quedaron fuera de carrera (de 17 que se presentaron a la compulsa) y en la provincia de Buenos Aires hubo doce que no estarán en las boletas en octubre, de las 17 que se anotaron.



Entre quienes no estarán en la competencia rumbo a octubre están, por ejemplo, el movimiento de Encuentro Popular que propuso al ex líder piquetero Luis D'elía; el frente Creo de Pablo Micheli y Mario Cafiero, la Izquierda por el Socialismo con Alejandro Bodart a la cabeza o el Partido Humanista.



Sólo en ocho provincias, La Rioja, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut, Entre Ríos y Santiago del Estero, consiguieron mantenerse en carrera todas las agrupaciones que se presentaron.



En Catamarca, dos agrupaciones no alcanzaron el piso del 1,5 por ciento de los votos: Renacer Político y Social y el Nacionalista Constitucional, mientras que en Corrientes, el Movimiento Socialista de los Trabajadores se quedó con 0,74 por ciento; Compromiso Federal 0,66% e Instrumento Electoral por la Unidad Popular, el 0,34.



En Córdoba, cuatro fuerzas quedaron fuera de carrera: el GEN que a nivel nacional lidera Margarita Stolbizer, obtuvo 23.975 votos (el 1,25%); el frente Política Abierta para la Integridad Social que integran cuatro agrupaciones, 1,05% de los votos; el Partido Humanista, el 0,91 por ciento y en último lugar el partido Somos, el 0,76 por ciento.



En Chaco, cinco partidos están fuera de la competencia para octubre. Proyecto Sur, con el 0,86 por ciento; el Nacionalista Constitucional Unir (0,75 por ciento); Compromiso Federal (0,57 por ciento); Ciudadanos a Gobernar (0,50) y el Demócrata (0,43).



En Formosa, los que no tienen chances para la vuelta de octubre son Unión Popular, 0,85%; los socialistas, con 0,61 %; y los Autonomistas, con sólo 0,30 por ciento.



En Jujuy, fueron Compromiso Federal 1,20 por ciento y Nacionalista Constitucional 0,80 por ciento; al igual que en Mendoza, donde no alcanzaron el 1,5 exigido la agrupación del Trabajo y del Pueblo ( 1,17) y Podemos con la Izquierda, con 0,79 por ciento.



En Misiones y Salta, sólo un partido, Compromiso Federal, se quedó con solo el 0,61 en la primera provincia y 1,17 en el territorio de Juan Manuel Urtubey.



En San Juan, Izquierda por una Opción Socialista obtuvo 1,47 por ciento, y en San Luis, donde Cambiemos tuvo un histórico triunfo en tierra de los Rodríguez Saá, quedaron afuera de carrera el GEN de Stolbizer (0,70%) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, que se quedó con el 0,51 por ciento de los sufragios.



La mayoría de los santafesinos excluyó de sus preferencias a siete fuerzas políticas; el frente Del Campo Popular (1,46); el Autonomista (0,81%); Vamos Juntos (0,79%); Unión Celeste y Blanco (0,74%); Federal (0,50%), Movimiento Independiente Renovador (0,49) y el Nacionalista Constitucional (0,34%).



Tres fuerzas políticas no alcanzaron en Tucumán el piso necesario para continuar en juego: el Frente Amplio Tucumano (1,41); el Movimiento Socialista de los Trabajadores (0,94) y el Movimiento de Participación Ciudadana (0,47).



En Tierra del Fuego, el movimiento Popular (0,84) y Proyecto Sur fueron las dos agrupaciones que no llegaron a superar el piso del 1,5.



Pese a estos resultados, que deberán ahora ser precisados por el recuento definitivo de votos a cargo de la Justicia Electoral, la oferta electoral con vistas a las elecciones de octubre en las que se renovarán la mitad de las bancas de la Cámara Diputados quedará definida completamente recién el 3 de septiembre, luego de que el 2 de septiembre a la medianoche venza el plazo para la inscripción de las nóminas que competirán en las urnas.



En el caso de las fuerzas que fueron a las PASO con listas de consenso, la inscripción de la nómina definitiva será apenas un paso formal, mientras que las que, por el contrario, tengan competencia interna en las primarias deberán ceñirse a los acuerdos que sellaron previamente para definir "el mix" de candidatos que las representará en octubre.