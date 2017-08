14/08/2017 - 15:42 | Política / Vidal negó irregularidades en el conteo de votos y cuestionó a los K por no apoyar la Boleta Electrónica Herramientas: Compartir: ver más imágenes La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, negó hoy irregularidades en el conteo de votos provisorios en la Provincia de Buenos Aires tras la acusación de la ex presidenta Cristina Kirchner de una deliberada demora en la difusión de los resultados parciales, y cuestionó a Unidad Ciudadana por bloquear la reforma electoral en el Congreso que habría posibilitado la implementación de la boleta electrónica en los comicios. "Los mismos que se quejaban anoche de la demora en la carga, son los que no votaron en el Senado el voto electrónico", apuntó Vidal durante una conferencia de prensa ofrecida junto a su equipo en la Ciudad de Buenos Aires, en la cual agregó que "quienes forman parte del kirchnerismo y no votaron el voto electrónico le deben una explicación a la sociedad".



El proyecto impulsado por el oficialismo nacional en el Congreso, que contempla el voto electrónico, obtuvo en 2016 media sanción por parte de la Cámara de Diputados, pero recibió la negativa en la Cámara alta de parte de los senadores nacionales del Frente para la Victoria-PJ de votar favorablemente la reforma electoral que estuvo impulsada por el Ejecutivo.



Así, la gobernadora salió a responder ante las críticas que la ex presidenta lanzó desde el búnker en Avellaneda donde aguardó los resultados de las primarias y desde donde afirmó que la carga de los datos de los sufragios emitidos en territorio bonaerense era un "bochorno".



Al respecto, Vidal aseveró que "no sucedió nada distinto a lo que sucedió en las dos Pasos anteriores de 2013 y 2015, cuando no gobernábamos nosotros, en el porcentaje de mesas cargadas y en los en horarios en que se terminó la carga".



Y fue más específica al precisar que "en las Paso de 2013 se dejó de cargar a las 5.40 con el 94,7 por ciento de las mesas escrutadas, en 2015 se dejó de cargar a las 11 de la mañana del día siguiente con el 95,4 por ciento de las mesas escrutadas y en esta oportunidad se dejó de cargar a las 6.45 con el 95,68".



"Fueron los mismos tiempos que en las Pasos anteriores, pero los que gobernaron durante 28 años no lo recuerdan", reiteró ante la prensa rodeada por los candidatos de Cambiemos a senadores y diputados nacionales Esteban Bullrich, Gladys González, y Graciela Ocaña, Toty Flores y Guillermo Montenegro; además de su jefe de gabinete en la Provincia, Federico Salvai y el vicegobernador Daniel Salvador.



La cerrada defensa del sistema del conteo provisorio fue acompañada también por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien aseguró que "no hubo adulteración de la información. No nos dedicamos a eso, son cosas que hacía el kirchnerismo, nosotros decimos la verdad".



Por su parte, Montenegro, durante la conferencia de prensa, indicó que "los datos se cargan como vienen entrando y los tiempos de carga fueron parejos"; en tanto el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reclamó también que no se haya votado en el Congreso el voto electrónico.



En tanto, Vidal remarcó que "muchos" dirigentes de Cambiemos creen que la implementación de las elecciones primarias y obligatorias "debe ser rediscutida" dado que, sostuvo, "pierde su sentido si los partidos políticos no ofrecen internas".



Según informó el prosecretario electoral bonaerense, Leandro Luis Luppi, el escrutinio definitivo de las primarias bonaerenses comenzará el miércoles próximo, a las 8, en el Teatro Argentino de La Plata.



En tanto, el titular de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez, asumió que en la Provincia es "donde más se tarda" en realizar el escrutinio definitivo, y estimó que ese proceso puede extenderse por más de diez días.



El funcionario consideró también que se está votando y trabajando "sobre la estructura que existe en Argentina" y que si tiene que elegir el sistema sería el de "boleta única electrónica", con el escrutinio provisorio a cargo de la Cámara Nacional Electoral. Volver