Amplio triunfo de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, donde Unidad Ciudadana quedó como segunda fuerza

De la mano de Elisa Carrió, Vamos Juntos -el frente de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires- obtuvo un contundente triunfo con casi el 50 por ciento de los votos, mientras que Unidad Ciudadana, el espacio kirchnerista en la ciudad, se convirtió en la segunda fuerza en cantidad de sufragios con el 20,72 por ciento, relegando a Evolución, la fuerza de Martín Lousteau, a un tercer lugar con el 13,04 por ciento.



"Es el reconocimiento a un liderazgo de años y a la defensa de los valores de la república”, destacó el presidente Mauricio Macri, al hablar esta noche desde el bunker de Cambiemos en Costa Salguero, elogiando el triunfo de la lista de precandidatos a diputados que encabezó Carrió, que obtenía el 49,56 por ciento de los votos, escrutadas el 98,09 por ciento de las mesas.



Por su parte, Carrió dijo que los resultados de esta noche reafirman “la república a lo largo y a lo ancho de toda la nación” y se mostró conmovida, ya que -según dijo- está “acostumbrada a perder y no a ganar”.



En tanto, la lista de Unidad Ciudadana que encabezó Daniel Filmus como precandidato a diputado nacional y Mariano Recalde a legislador local ganó las elecciones primarias dentro de su fuerza, en las que compitieron tres nóminas y convirtió al espacio kirchnerista porteño en la segunda fuerza en cantidad de sufragios con el 20,73 por ciento de los votos, detrás de Vamos Juntos.



“Hemos sido elegidos por los ciudadanos como la principal fuerza de la oposición”, fue la frase con la que Filmus abrió su discurso desde el escenario desplegado en el bunker elegido por Unidad Ciudadana en el barrio de Almagro, acompañado por sus compañeros de lista, pero ante poca presencia de la militancia.



Como único orador, Filmus felicitó a los postulantes de Vamos Juntos que consiguieron la victoria en la Ciudad y a los precandidatos de Unidad Porteña, Itai Hagman y Guillermo Moreno, que participaron de la interna junto a ellos pero que no alcanzaron a obtener los votos necesarios para pasar a integrar la lista que competirá en las elecciones generales de octubre.



En tanto, el espacio Evolución, con Martín Lousteau como primer precandidato a diputado nacional, obtuvo el 13,04 por ciento de los votos en la ciudad.



Desde su bunker en el Palais Rouge, el ex ministro de Economía y ex embajador en los Estados Unidos reconoció que su fuerza obtuvo el tercer lugar en las PASO en la ciudad y que esa posición es "irreversible", a la vez que felicitó a su contrincante del oficialista Vamos Juntos, Elisa Carrió, por su "extraordinario resultado".



En cuarto lugar, se colocó el frente Avancemos Hacia 1País Mejor -que a nivel nacional encabezan Sergio Massa y Margarita Stolbizer- cuya lista encabezada por el economista Matías Tombolini como precandidato a diputado logró un 3,91 por ciento de los sufragios.



Muy cerca, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, con Marcelo Ramal como postulante a diputado, obtuvo el 3,79 por ciento de los votos; seguido del partido Autodeterminación y Libertad de Luis Zamora que alcanzó el 3,70 por ciento.



No lograron superar el 1,5 por ciento de los votos necesarios para pasar a la instancia electoral de octubre los partidos Convocatoria Abierta por Buenos Aires, que proponía a Claudio Lozano; la Izquierda la Frente por el Socialismo; el Partido Humanista; el partido Renovador Federal; el Movimiento; el Socialista Auténtico; el Movimiento Político, Social y Cultural Proyecto Sur; Bandera Vecinal; Acción Ciudadana y el partido Federal.