Cambiemos y Unidad Ciudadana en virtual empate técnico en Provincia

Cambiemos y Unidad Ciudadana disputaban hoy voto a voto las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de la provincia de Buenos Aires en la categoría de senadores nacionales, con el 95,07 por ciento de las mesas escrutadas y una diferencia de apenas 6.747 votos, de acuerdo a los cómputos oficiales.. Siga la elección actualizando esta página.



Esteban Bullrich (Cambiemos) lidera con el 34,19%, seguido por Cristina Kirchner, de Unidad Ciudadana, con el 34,11%, en tanto, Sergio Massa, de 1País, obtiene el 15,53%; Florencio Randazzo, del Frente Justicialista, un 5,89%; y Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, 3,38%.



A la vez, para diputados nacionales la diferencia del oficialismo se amplía a alrededor de 2.2 puntos, con la nómina que encabezan Graciela Ocaña y Héctor "Toty" Flores, que alcanza un 34,58%; frente al kirchnerismo, cuya lista encabeza la economista Fernanda Vallejos, que trepa al 32,37%.



En tanto, el massismo, con Felipe Solá a la cabeza, sumaba un 14,78%; y el randazzismo, con la grilla que encabeza el intendente de Bolívar, Eduardo Bucca, llegaba al 5,58% y el FIT que encabeza Nicolás del Caño al 3,62%.



Con estos guarismos, de las 15 fuerzas políticas que se presentaron a la PASO sólo estas 5 superaban el piso del 1,5% que les permite participar de la elección general en octubre.



Los comicios en la provincia de Buenos Aires se desarrollaron con normalidad, más allá de dos amenazas de bomba que se registraron en colegios de Mar del Plata y Bahía Blanca, por los cuales se debió suspender la votación por un lapso de 20 minutos hasta que la brigada antiexplosivos corroboró que no existía peligro alguno.



Según dijo a Télam el secretario electoral bonaerense, Leandro Luppi, el 76% de los casi 13 millones de bonaerenses habilitados concurrió a las 35.589 mesas que se abrieron en las 5.177 escuelas que fueron designadas en los 135 municipios que componen la provincia de Buenos Aires.



En el ámbito nacional, la provincia de Buenos aires eligió hoy postulantes para votar en la elección general de octubre 35 diputados titulares y 10 suplentes; 3 senadores titulares y 3 suplentes (dos senadores por la fuerza política que obtenga la mayor cantidad de votos y el restante por la fuerza que obtenga el segundo lugar).



Los precandidatos a senadores y diputados nacionales del oficialismo se imponían esta noche en 6 de las 8 secciones electorales en que se divide políticamente la provincia, mientras que los postulantes de Unidad Ciudadana ganaban en la Tercera y la Primera.



La tercera, la más populosa que incluye a partidos como La Matanza, Lomas de Zamora y Lanús, por un 39,45 frente al 28,62% de Cambiemos, escrutado el 94,32% de las mesas.



Para senador, en la Primera, que incluye ciudades como Tigre, San Isidro y San Martín, Unidad Ciudadana se imponía también por 34,15 contra el 32,17 de Cambiemos escrutado el 95% de las mesas, mientras que en el resto de las secciones el oficialismo de Cambiemos se imponía por entre 10 y 15 puntos de diferencia.



Los pocos más de 6.700 votos que separaban a Bullrich de Cristina Kirchner mantenían abierta la elección en el principal distrito del país, aunque el resultado sólo tendrá un efecto político debido a que las elecciones de octubre son las que definen las bancas que obtiene cada partido para el Congreso Nacional.



Entre los partidos que no podrán participar de la elección de octubre se encuentran el Frente Socialista y Popular, que proponía para senadores a Víctor De Gennaro y Lidia Braceras; y para diputados a Gabriela Troiano, Hugo Amor y Silvia Baffigi.



También, el frente Izquierda al Frente por el Socialismo, que llevaba para senadores a Vilma Ripoll y Héctor Heberling, y para diputados a Manuela Castañeira y Guillermo Pacagnini.



La lista Encuentro Popular por Tierra, Techo y Trabajo, que para diputados llevaba a Luis D'Elía, no llegó al piso; así como la nómina que llevaba para senadores a Fernando “Pino” Solanas y para diputados a Pablo Micheli.