En la provincia de Buenos Aires votó cerca de un 76% del padrón

La participación en las PASO en la provincia de Buenos Aires fue de alrededor de 76 por ciento del padrón habilitado, de un total de 12,88 millones de electores, en una jornada que transcurrió sin inconvenientes, aseguró el secretario electoral bonaerense, Leandro Luppi.

"Se desarrolló todo con normalidad, dentro de los parámetros habituales a los que estamos acostumbrados en estas elecciones primarias", dijo a Télam el funcionario, y detalló que "se constituyeron sin inconvenientes todas las mesas y los electores sufragaron con normalidad".



No obstante, sostuvo que "hubo dos amenazas de bomba telefónicas: en la secundaria N°2 de Mar del Plata, y en la escuela N°64 de Bahía Blanca, como también en la Municipalidad, por lo que debió interrumpirse la votación durante 20 minutos, hasta que fue la brigada antiexplosivos y comprobó que no era nada".



Además, contó que en la escuela Nuestra Señora de Fátima de La Plata "hubo disturbios entre fiscales propios de la contienda electoral, pero no pasó a mayores".



"Ahora viene la parte más complicada, el recuento de voto y el traslado de las planillas", concluyó Luppi.