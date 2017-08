13/08/2017 - 17:34 | Zonales / San Fernando Luis y Alicia Andreotti votaron en Victoria Herramientas: Compartir: ver más imágenes La precandidata a concejal por 1Pais y el Jefe Comunal de San Fernando emitieron su sufragio en el tradicional "Colegio San José", ubicado en la calle Simón de Iriondo 1177. " Uno nota en la calle que la gente lo saluda bien y nos pone contentos. La gente nos da un aliento por todo lo que hicimos y eso nos da una mayor responsabilidad por lo que falta realizar", señaló Luis Andreotti.

Cerca de las 10:30hs de la mañana, el Intendente de San Fernando Luis Andreotti y Alicia Andreotti, precandidata a concejal por 1Pais, actual Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, se acercaron al histórico colegio de la localidad de Victoria a emitir su voto.



Luego de conversar con vecinos que concurrían a la escuela, el Jefe Comunal expresó: "Es un día importante para todos, para festejar, porque durante muchos años no tuvimos elecciones. Ahora, que hace 34 años las tenemos de forma continua, hay que defenderlas. Ir a votar es una obligación y un derecho que tenemos cada uno de nosotros".







Asimismo, Alicia Andreotti, precandidata a concejal por 1País sostuvo: "Uno siempre tiene las mejores expectativas. Es un día de reflexión, sobre todo para una generación como la mía. Tenemos 34 años de democracia. He vivido años muy tristes donde no se podía ejercer el derecho a votar, que es algo muy importante. Espero que tengamos una democracia con mayor calidad institucional, fortalecer las instituciones y que los que asumamos esa función, respetemos a los ciudadanos ".



En cuanto a las expectativas por los resultados, el Intendente Luis Andreotti opinó: "Nosotros somos optimistas, hemos trabajado bien, tenemos un candidato que genera mucha propuesta, trabaja y tiene un gran equipo. Estamos confiados que vamos a tener un apoyo importante".



A su vez, a nivel local dijo: " Toda nuestra parte política fue mostrar la gestión. Si la gente está satisfecha por lo que hicimos, vamos a tener resultados positivos. Uno nota en la calle que la gente lo saluda bien y nos pone contentos. La gente nos da un aliento por todo lo que hicimos y eso nos da una mayor responsabilidad por lo que falta realizar".



Por último, el Intendente contó cómo continúa su día: "Somos una familia de militantes y todos están en distintas escuelas fiscalizando y controlando que todo salga bien. Con mi señora nos vamos a ir a comer tranquilos con mi suegra y luego a esperar los resultados ".



