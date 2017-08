Sergio Massa: “Voten aunque tengan desilusión y bronca, es la forma de recuperar los sueños y la esperanza”

Como en cada elección, el candidato a senador bonaerense por 1País, Sergio Massa, emitió su voto en una escuela de Tigre. Allí celebró el clima electoral y aseguró: “Estamos confiados y convencidos de que hoy arrancó una nueva etapa”.



Pasadas las 10.30, Sergio Massa llegó acompañado por su esposa Malena Galmarini a la mesa 106 de la Escuela Nº 19, ubicada en la localidad de Rincón de Milberg en Tigre. Allí, entregó su DNI a un fiscal de mesa, compartió un mate con vecinos e ingresó al cuarto oscuro.



Luego de emitir el sufragio, el diputado nacional mantuvo un breve diálogo ante la prensa donde se mostró contento y tranquilo, y afirmó que: “Voté con una alegría enorme. Hay que poder aprovechar este día para que todos los argentinos puedan recorrer un camino de esperanza y de futuro, que tengan la posibilidad de sentir que el voto es una forma de recuperar los sueños. A veces cuando invade la desilusión dan ganas de no votar, pero hoy todos tienen que sacar esa fuerza con la que muchas veces han vencido las adversidades, para que nadie sienta que votar es perder el tiempo.”



Además, Massa aprovechó para hablar respecto al sufragio: “Hoy los argentinos tienen en el voto una herramienta para hablar, nos merecemos otra oportunidad”.



El diputado aclaró cuál es su visión respecto a estas elecciones: “Nos toca una responsabilidad muy grande. Tenemos el desafío de demostrar otro camino distinto al que expresan los aparatos tradicionales que tienen más poder y más recursos, pero a nosotros siempre nos toca pelear contra la corriente porque es difícil instaurar una nueva idea. Pero ese camino lo recorremos con mucha convicción, con propuestas, con un equipo. Estamos confiados y convencidos de que hoy arrancó una nueva etapa hacia octubre”.



También se refirió a los militantes que acompañaron al espacio: “Quiero agradecerle a todos los que en cada mesa de cada escuela están a cargo del comicio, a los fiscales, a los presidentes de mesa, porque de alguna manera nos permiten que podamos cuidar cada voto y resignan un día que podrían pasar en familia, para compartirlo con todos nosotros”.



Sl referirse a sus afectos, Massa sostuvo: “Mi familia es mi vida. Este día lo vivo como un día especial, pero como todos los días acompañado con Malena y con los chicos, con la familia”.



Al ser consultado sobre la decisión de Cristina Kirchner de no votar, Massa contestó: “No violemos la veda, no hay que seguir los malos ejemplos. Mostremos que podemos cumplir la ley también en ese sentido”.



En cuanto a la situación electoral, dijo que: “Nos reportaron que en algunos lugares el correo Argentino llegó tarde y que hubo faltante de boletas en algunos distritos, pero tenemos en cada mesa de cada escuela un hombre o una mujer comprometidos con cuidar los votos de 1Pais”.



Luego de la votación, Massa almorzará lasagna casera junto a sus padres, su esposa Malena Galmarini y sus hijos Milagros y Tomás.



En tanto por la tarde, se reunirá 15.30 con el equipo de 1País y después se dirigirá al búnker de la fuerza, que estará ubicado en el complejo “Pipa Tigre”, Perú y Luis Pereyra en Tigre.