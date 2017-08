Galmarini: “Esperemos que todos los argentinos se acerquen a votar”

En una jornada que arrancó con tranquilidad en San Isidro, el precandidato a senador provincial de 1País, Sebastián Galmarini, emitió su voto esta mañana acompañado por su hijo Juan Facundo, de 7 meses y medio, en la Escuela Primaria Nro 19 de Beccar, ubicada en la calle Julián Navarro 2693. “Esperemos que todos los argentinos se acerquen a votar, a participar e intentar solucionar los problemas de la Argentina que es lo que todos queremos”, manifestó.

“Al parecer los vecinos de San Isidro eligieron quedarse durmiendo hasta un poco más tarde. Esperemos que después del mediodía empiecen a venir y que todos se acerquen a votar porque es importante que legitimemos autoridades que son las que tienen que resolver los problemas a todos los ciudadanos”, agregó el legislador, quien no tuvo que esperar para votar.



Por otra parte, comentó: “Hubo algunas ausencias de presidentes de mesas, pero no demasiado grande como para complicar el normal funcionamiento de la elección”. En cuento al horario de los primeros resultados electorales, Galmarini estimó que no será un escrutinio largo porque son pocas las categorías de cargos que se eligen.



“Ahora vuelvo hacia casa a darle la leche a este niño y después voy a ir a acompañar a quienes están ayudando en la fiscalización y obviamente voy a esperar el resultado en las oficinas para que cada vez que se acerque uno de los que fiscalizó con nosotros le pueda dar un abrazo y el agradecimiento que corresponde por haber trabajado”, finalizó.