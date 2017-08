12/08/2017 - 20:06 | Servicios / El usuario de internet podrá evitar la publicidad asociada a su navegación Herramientas: Compartir: El usuario de internet podrá evitar la publicidad asociada a su navegación a partir de octubre, cuando se implemente un sistema para la web similar al "registro no llame" que se usa para teléfonos móviles y fijos. Cualquier persona que haya buscado en internet información sobre vuelos a otra ciudad, recibirá en días sucesivos publicidad vinculada a esa ciudad o las promociones de las empresas aéreas que llegan a ese destino.



Esto se debe a que al navegar por los sitios su computadora o smartphone deja una huella, que leen las empresas para identificar los intereses del usuario para enviarle información adecuada a los mismos.



La "personalización" de la publicidad es una tendencia que se fortalece en el mercado del marketing, a medida que las herramientas tecnológicas mejoran la identificación de los potenciales consumidores.



Pero las propias empresas del sector saben que la invasión de contenido publicitario, si se exagera, genera una mala experiencia que quieren evitar.



"El contenido gratis en internet se sustenta porque existe la publicidad en internet", indico el director ejecutivo de la Digitall Advertising Alliance (DAA), Lou Mastria, en un encuentro con los dirigentes de la Asociación de Marketing Directo (Amdia) y la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace) que se desarrolló esta semana en Buenos Aires.



En ese encuentro se conformó oficialmente la Asociación de Publicidad Digital Argentina, integrada por Amdia y CACE, y su adhesión a la DAA, cuya función será "dar claros lineamientos sobre la recolección y uso responsable de información sobre los consumidores con fines publicitarios".



No obstante, con la premisa de generar experiencias de usuario satifactorias, la DDA propuso un desarrollo para "dar a los consumidores control sobre la publicidad digital".



La herramienta denominada "Sistema de Preferencia de Publicidad Digital" tiene como lema "Tu Derecho a Elegir" y quien la implemente podrá "ejercer el control" de la publicidad que llega a su pantalla.



Gustavo Sambucetti, presidente de Cace, indicó que la nueva entidad deberá realizar campañas para promover el uso de la herramienta y consideró que "es una forma de cuidar el ecosisitema digital" a través de impulsar la "autoregulación".



Aclaró que esta herramienta no tiene incidencia si el usuario navega logueado a un sitio, como por ejemplo a Google, o Facebook, u otros.



Estas empresas, junto a otras decenas, forman parte de la DDA.