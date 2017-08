12/08/2017 - 19:45 | Policiales / Mujeres policías ayudaron a dar a luz a una joven en una comisaría de José C. Paz Herramientas: Compartir: Tres mujeres policías de la provincia de Buenos Aires asistieron hoy en el parto a una joven mamá que dio a luz tras romper bolsa en la una dependencia policial de Barrio Frino, partido de José C. Paz. Efectivos de la comisaría segunda de esa localidad que se hallaban en ese momento en la guardia vieron entrar a una parturienta junto a su madre y su pareja, solicitando ayuda ya que se encontraba en pleno trabajo de parto.



De inmediato, las oficiales Silvia Pereyra, Mariana Saavedra y Cintia Martínez socorrieron a la mujer de 20 años.



Seguidamente llegó a la ambulancia con médicos del SAME, quienes luego de examinar a la madre y al bebé, fueron los trasladados al Hospital Mercante de esa zona.

