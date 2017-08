¿Dónde voto? - ¿qué se vota? Todo lo que hay que saber sobre las Paso

Más de 33 millones de ciudadanos argentinos podrán votar mañana en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para elegir los candidatos que competirán en las elecciones de octubre para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación.

De acuerdo a lo informado por la justicia electoral, están habilitados para sufragar 33.193.686 ciudadanos, para lo cual un operativo de las fuerzas de seguridad distribuyó en las últimas horas 98.087 urnas en 14.200 establecimientos en todo el país.



Todos los tipos de documentos son válidos para emitir el voto, siempre que sea el mismo que figura en el padrón o con una versión posterior. Están habilitados para votar ciudadanos argentinos y naturalizados de entre 16 y 18 años en forma optativa y en forma obligatoria desde los 18 a los 70 años. Los mayores de esa edad no están obligados a sufragar.



Los votantes podrán consultar su lugar de votación en el link www.padron.gob.ar



En las PASO, que se implementan a nivel nacional desde 2009, se dirimirán las candidaturas que se presentarán el 22 de octubre para renovar 127 bancas de las 257 que tiene la Cámara de Diputados y 24 senadores correspondientes a ocho provincias: Buenos Aires, Santiago del Estero, Formosa, Santa Cruz, San Luis, Misiones, La Rioja y Jujuy.



En cuanto a la Cámara de Diputados, la provincia de Buenos Aires debe renovar 35 diputados; Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) 13; Córdoba 9; Santa Fe 9, Entre Ríos 5, Mendoza 5, Chaco 4, Tucumán 4, Catamarca 3, Corrientes 3, Jujuy 3, La Pampa 3, Misiones 3, Neuquén 3, Salta 3, San Juan 3, San Luis 3, Santa Cruz 3, Santiago del Estero 3, Chubut 2, Formosa 2, La Rioja 2, Río Negro 2 y Tierra del Fuego 2.



En el padrón electoral la provincia de Buenos Aires representa casi un 38 por ciento del total con 13 millones de electores habilitados; Córdoba y Santa Fe rozan el 9 por ciento cada una, un punto menos tiene la Ciudad de Buenos Aires y le siguen en importancia Mendoza, Tucumán y Entre Ríos. En el otro extremo, Tierra del Fuego tiene la menor incidencia del país, con menos de 1 por ciento.



En Formosa, La Rioja, Misiones, Tierra del Fuego, Río Negro y Santiago del Estero en las PASO no habrá competencia interna en ninguna de las agrupaciones políticas que se presentan.



En tanto, Cambiemos tendrá internas en Santa Cruz, Córdoba, Chaco, Salta, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos, Catamarca, San Juan y San Luis; el massismo sólo en Jujuy y Corrientes en tanto que el peronismo tendrá competencia interna en Jujuy, Santa Fe, Corrientes, La Pampa, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Chaco y la ciudad de Buenos Aires y el Frente para la Victoria en Santa Cruz y Chubut.



Los partidos políticos que compiten con precandidatos en la PASO deben al menos conseguir el 1,5 por ciento de los votos para presentarse en las elecciones generales del 22 de octubre.



Los distritos que tienen PASO para definir candidaturas para cargos locales son la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Catamarca, Formosa, Jujuy y Salta.



La Ciudad debe renovar 30 bancas de su Legislatura; la provincia de Buenos Aires 46 diputados y 23 senadores locales; Catamarca 21 diputados y 8 senadores provinciales; Formosa 15 escaños de su Legislatura unicameral y Jujuy 24; Salta 30 diputados y 12 senadores provinciales. En todo el país están habilitados para votar en forma voluntaria 4.180 presos sin condena, para lo cual se habilitarán 33 mesas en una treintena de cárceles del Servicio Penitenciario Federal en todo el país, entre ellas la de Ezeiza, donde permanecen ex funcionarios y empresarios acusados por presuntos hechos de corrupción.



En cuanto a los extranjeros, si desean votar debieron inscribirse en el Registro de Electores Extranjeros con el DNI de extranjero y acreditar tres años de residencia en el distrito.



El gobierno nacional dispuso un operativo fronterizo en todos los extremos del país, principalmente en el límite con Paraguay como las localidades de Clorinda (Formosa), Itatí (Corrientes) y Puerto Iguazú (Misiones), para evitar que ingresen ciudadanos de países vecinos a votar mañana.



En los Municipios Bonearenses se renovarán el 50% de las bancas de los concesos deliberantes y la mitad de los consejeros escolares.