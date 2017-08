12/08/2017 - 17:55 | Actualidad / Gobierno bonaerense interviene en caso de una niña que pidió "ayuda urgente" a Vidal porque no quiere ver más a su mamá Herramientas: Compartir: El gobierno bonaerense, a través de la Secretaría de Acceso a la Justicia y de la Dirección Ejecutiva de NIñez y Adolescencia, comenzó a intervenir hoy en el caso de la niña de 10 años que pidió a través de una carta ayuda a la gobernadora María Eugenia Vidal porque "no quiere ver más a su mamá" debido al abuso y maltrato.

Según pudo confirmar Télam, la secretaria de Acceso a Justicia provincial, Rosario Sánchez, ya puso a trabajar un equipo interdisciplinario para asistir a la menor y a su padre, tras conocer la carta que se hizo viral luego de que la familia la publicara en Facebook.



"Nosotros nos vamos a reunir la semana que viene con el padre de Valentina y un equipo de abordaje integral, que cuenta con psicólogos y trabajadores sociales para poder escucharlos y acompañarlos en este proceso, y además habrá personal de la Dirección de Niñez y Adolescencia que se ocupará de los derechos de la menor", explicó a la funcionaria provincial.



En diálogo con Télam, el papá de Valentina, Miguel Ledesma, contó que la publicación de la carta fue el "último recurso" que le quedó después de varias denuncias, la última por amenazas de parte de la madre de la menor que está radicada en la fiscalía 1 de La Matanza.



"Ya no podemos vivir más así, mi hija vive a mi cuidado desde los dos meses de edad y siempre tuvo problemas durante las visitas a su mamá, donde fue sometida a abusos y violencia por parte de ella y de su novio, yo no puedo permitir eso más, pero no logro que el juez de menores la escuche", explicó Miguel.



Ayer se viralizó una carta manuscrita de Valentina, que tiene 10 años, con el título "Señora Eugenia Vidal necesito de su ayuda urgente!!".



"Mi nombre es Valentina Ledesma tengo 10 años, fui víctima de abuso y violencia por parte de mi mamá y su novio y tuve mucho sufrimiento cada vez que me tocaba ir a su casa. Yo le conté al juez Daniel Williams, del juzgado 6 de La Matanza, en San Justo", contó la niña allí.



"Este juez no respeta mis derechos y quiere que se haga una revinculación que yo no quiero !!! Yo no quiero ver más a mi mamá!!!! No quiero sufrir más !!!! ¡Quiero ser feliz! ¡¡¡Quiero que se respeten mis derechos !!!



¡¡¡Quiero vivir con mi papá!!! Si a mi me pasa algo, el culpable es el juez y sus psicólogas !!!!", concluyó.



Al respecto, Angélica Francioso, abogada de la familia Ledesma, explicó a Télam que "si bien existen denuncias, aun no lograron que el juez de familia le realice una cámara Gesell a la menor para corroborar la veracidad de las denuncias, y que de esa forma se evite forzarla a una revinculación con la madre". Volver