Dos heridos por la explosión de un sobre-bomba en Indra, la empresa que hará el escrutinio de las PASO

Un sobre que contenía un artefacto pirotécnico explotó esta tarde en las oficinas de la empresa Indra, encargada de efectuar el escrutinio en las PASO que tendrán lugar el domingo, y como consecuencia del incidente dos empleados de la firma (un hombre y una mujer) resultaron con heridas leves.

Según un comunicado difundido por el el Ministerio de Seguridad, la explosión se produjo a las 16.30 en las locaciones que Indra posee en Cecilia Grierson 255 del barrio de Puerto Madero.



Desde la cartera de Seguridad consignaron que el hecho ocurrió luego de que la recepcionista de la firma recibiera una caja por correo. Al abrirla se produjo una detonación que le causó heridas a esta empelada y traumatismos a un hombre.



Ambos sufrieron lesiones y quemaduras y se los trasladó al Hospital Argerich en un móvil de SAME, sin que hubiera riesgo de vida para las víctimas.



De acuerdo a lo informado por fuentes de ese centro asistencial, los heridos son Emanuel Coledani, de 38 años, y Ayelén García, de 27.



Coledano ingresó a la guardia con lesiones puntiformes de origen desconocido en mano derecha y no presentaba quemaduras. Se realizaron curaciones en guardia y el paciente se retiró con alta médica por sus propios medios.



En tanto, García entró al hospital con lesiones puntiformes de origen desconocido en mano derecha, rostro y tórax y no presentaba quemaduras.



Las primeras pericias que se llevaron a cabo en el lugar estimaron que el artefacto que explotó tenía “un bajo poder”.



Fuentes judiciales le confiaron a Télam que el pasado martes, una persona que se movilizaba a bordo de una moto habría dejado un paquete de 10 x 20 cm en la sede que Indra tenía en Paraná 1073.



Un cadete de la firma llevó el paquete a las nuevas oficinas de Puerto Madero, junto con otra correspondencia que retiró de la antigua sede.



En la nueva locación, la recepcionista abrió el paquete y se produjo la explosión que le causa heridas a ella y a su compañero.



La Brigada de Explosivos de la Prefectura Naval Argentina trabajó en el lugar y, a raíz de los hechos, se llevará adelante una investigación por parte del Juzgado Federal N° 3, a cargo del magistrado Daniel Rafecas.



Además, agentes de la Policía Federal le tomaron declaraciones a varios testigos y buscan cámaras en la zona céntrica registros de la moto en la que viajaba el hombre que dejó el paquete con el propósito de establecer alguna identificación.



Indra es una empresa especializada en informática contratada para trabajar en el control informático de las elecciones.