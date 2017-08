María Eugenia Vidal: “hoy el poder político no mira para otro lado ni es cómplice de los mafiosos”

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal encabezó en el cierre de la campaña de Cambiemos en el Centro Asturiano de Vicente López acompañada por en intendente local Jorge Macri, y funcionarios del gobierno nacional, todo su gabinete y los precandidatos a legisladores de Cambiemos en la provincia.

En el último discurso de campaña, la gobernadora quien fue la encargada de cerrar el acto tras las palabras de Jorge Macri, Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, hizo un intento por convencer al votante que aún tiene "dudas" sobre el voto del próximo domingo.



“Estamos en el camino correcto porque no hacemos todo lo que hicieron los anteriores”, aseguró y agregó que los precandidatos legislativos de la oposición "hablan de la Provincia y del país como si fueran recién llegados", sin "autocrítica" y ofrecen "soluciones mágicas que no implementaron cuando gobernaron", pero "dieron la espalda durante 25 años".



"Ése era un gobierno de gente que hacía comentarios que parecían muy inteligentes, de grandes oratorias. Pero vos seguías viviendo en el barro, te seguías inundando, la obra hidráulica nunca empezaba, el asfalto nunca llegaba y las cloacas y el agua quedaban para otra gestión. Había Estadio Único, museos, calles con los nombres de todos, pero agua, cloacas y rutas no había", destaco.



"Hacer discursos lindos y hablar es lo más fácil de todo. Lo difícil es hacer y estar de verdad. El resto de los candidatos, que representa a otras fuerzas, no te va a solucionar los problemas. Ahora los escuchamos hablando de la Provincia y del país como si fueran recién llegados, no escuchamos una autocrítica. Tienen soluciones mágicas que no implementaron cuando gobernaron: todos forman parte del sistema que gobernó la Provincia durante 25 años", aseveró Vidal durante el acto de cierre de campaña de Cambiemos bonaerense, realizado en el Club Asturiano de Vicente López.





“En el 2015 vivíamos con un gobierno que te agobiaba, que te hablaba todo el tiempo con una verdad única, sin que nadie pudiera pensar distinto, con tensión. Un gobierno que todo el tiempo te decía qué pensar y qué estaba bien, que hablaba pero no te daba respuestas y te dejaba solo. Que hablaba de inclusión, pero dejaba los barrios pobres en manos de narcos y punteros", afirmó.Acompañada por los precandidatos legislativos Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, Gladys González, Héctor "Toty" Flores y Guillermo Montenegro, la gobernadora indicó que "la inflación este año va a bajar a la mitad que el año pasado, y va a ser más baja que la de los últimos siete años. Volvieron los créditos hipotecarios y cada dos minutos alguien es dueño, tiene su casa"."Nosotros estamos dando la pelea. Nosotros cuidamos el trabajo, y por primera vez se generó trabajo después de cinco años, trabajo genuino. Esta vez, por primera vez en mucho tiempo en la Argentina, el cambio es de verdad, es profundo, desde los cimientos. Por eso es difícil, porque es de verdad", continuó.Vidal sostuvo que "estamos en el camino correcto, profundo nos involucramos para trabajar de verdad. De verdad no es por una elección, una reelección o una presidencia. De verdad es para siempre. Los que nos están diciendo que estamos haciendo todo mal son los que se gastaron toda la plata que había, de ANSES, del PAMI, del Banco Central, para decirte que estábamos bien cuando íbamos a ser Santa Cruz o Venezuela".Destacó que "faltan tres días para que definamos desde 2015 qué Provincia queremos. Tengo la tranquilidad, el orgullo de estar acompañada por candidatos que están listos para sumarse a seguir cambiando la Provincia y vienen a aportar su honestidad, su compromiso y el corazón para trabajar con los bonaerenses", indicó al citar a los precandidatos de Cambiemos.En el acto estuvieron presentes en el acto el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña; los ministros nacionales de Desarrollo Social, Carolina Stanley; de Trabajo, Jorge Triaca; de Educación, Alejandro Finocchiaro; de Seguridad, Patricia Bullrich; y de Cultura, Pablo Avelluto; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y todos los integrantes del gabinete bonaerense, entre otros invitados.Al dirigirse a los vecinos de la Provincia, Bullrich dijo que "nosotros no aflojamos porque ustedes no aflojan. No es lo mismo gestionar desde atrás de un escritorio que hacerlo junto a ustedes. Conocer sus historias, entender sus necesidades y prioridades. Dar la cara, escucharlos, entender qué necesitan para trabajar para ustedes y por ustedes. No es lo mismo atrás de un escritorio que estar al lado de cada uno de ustedes. Nosotros entendemos este caminar, haciéndolo codo a codo con cada uno de los bonaerenses que nos dicen 'no aflojen', que confiaron en María Eugenia y su equipo para dejar atrás años de abandono".Por su parte, Ocaña indicó que "sabemos los problemas que afrontamos, pero también sabemos lo que estamos haciendo, lo que nos dice cada uno de los vecinos cuando estamos. Sabemos que faltan cosas, pero también abemos que estamos haciendo. No queremos volver al pasado. Hoy muchos nos ofrecen las soluciones que no supieron hace cuando estaban en el poder"