10/08/2017 - 22:38 | Política / Sergio Massa: "Ni Macri ni Cristina: Argentina. Ese es el mensaje que tenemos que dar en las urnas" 1País, la fuerza política liderada por Sergio Massa y Margarita Stolbizer, cerró hoy la campaña de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo próximo con un acto llevado a cabo en el Estadio UTN de Gral. Pacheco. Ante una multitud, y luego de haber realizado una maratónica recorrida por diferentes puntos del Gran Buenos Aires.

Luego de visitar un centro de jubilados en Lomas de Zamora, una fábrica metalúrgica en Almirante Brown y realizar una recorrida por el mercado central de La Matanza, Sergio Massa encabezó el acto de cierre de campaña acompañado por los candidatos y equipos técnicos de 1País, quienes respondieron preguntas referidas a inseguridad, economía, educación, jubilados, entre otros temas. Ante un Estadio UTN colmado con más de 5 mil personas, Massa comenzó su discurso agradeciendo “a todos los que se enamoraron de esta idea de construir una Argentina unida para hoy y para siempre. Quiero agradecerle al equipo, a Margarita, a Roberto Lavagna, a Felipe Solá, a Mirta Tundis y Daniel Arroyo, a cada uno de los que trabajaron incansablemente para que no seamos solamente una expresión electoral, para que le contemos a los argentinos, las ideas, nuestros proyectos, nuestros sueños”.



El precandidato a senador continuó: “En el 2013 los argentinos nos dieron una responsabilidad, había que frenar una locura, la locura de querer llevarse puesto todo, de querer quedarse eternamente en el poder. Ahí estuvimos, nos pusimos al frente, encaramos, tal vez con errores pero con aciertos, sobre las convicciones, la idea de que la Argentina no podía someterse a que le manoseen todo el tiempo la Constitución. Y hoy nos toca asumir una responsabilidad con seriedad, con propuestas y firmeza que es la de ponerle un límite a un gobierno para pocos que está destruyendo a la clase media y trabajadora argentina. Lo hacemos, además, con las mismas ideas que en el 2015 planteamos con nuestra propuesta de país, pero además con la generosidad y la amplitud de entender que teníamos que crecer”.







“Caminamos esta campaña con ideas y propuestas a pesar de que muchos no quisieron debatir. Nos entretuvieron un día con bolsos de uno, otro día con los bolsos de otro. Volaban bolsos para todos lados como sinónimo de la decadencia de la Argentina. Pero decidimos avanzar en el camino de las ideas porque confiamos en que los argentinos no son tontos. Confiamos en que aquellos que subestiman a la gente, tapando las ideas con show se van a encontrar este domingo con un golpe de realidad. La gente les va a poner un límite y les va a mostrar que el camino económico que eligieron, es el camino que empobrece a los argentinos”, añadió.



En ese sentido, remarcó: “Quiero decirles a los argentinos que el domingo cuando voten, van a estar votando la oportunidad de recuperar entre 2 mil y 2500 pesos, si tenemos los diputados para bajar el IVA en la luz, en el gas, en los medicamentos, en los alimentos de la Canasta Básica, con plata que ya está en el presupuesto, que el gobierno usa para pagar deuda. Quiero decirles a los jóvenes que cuando el domingo vayan a votar pueden votar una ley que genera 250 mil puestos de trabajo inmediatamente si el gobierno decide armar un esquema combinado entre las PYMES y el Estado”.



Asimismo, manifestó: “No van a poder tocar el sistema estatal de jubilaciones no van a poder aumentar la edad jubilatoria, los vamos a defender. Y con respecto a las PyMEs, nos da bronca cuando vemos a un gobierno que le ha perdonado los impuestos a los bancos internacionales, que no pagan impuestos a las ganancias, que no quieren cobrar impuestos a la renta financieras. Basta de impuesto a las ganancias a los laburantes, que empiecen a pagar los bancos, las mineras y la renta financiera. Esa es nuestra pelea. Es la pelea por la Argentina en marcha, la del trabajo y la producción”.







Por último, sostuvo: “Quiero hablarle a algunos compañeros peronistas que hoy están en duda, que no quieren volver para atrás, y no quieren votar el ajuste: Vengan compañeros. Somos la posibilidad de decirle que no al ajuste y a la corrupción. Somos el verdadero cambio. El domingo tenemos la oportunidad de poner el pasado definitivamente en el pasado. El domingo tenemos la oportunidad de poder decirle a la corrupción que no nos vamos a tapar los ojos generando clima de impunidad en Argentina por más que la estemos pasando mal, pero también le podemos decir a aquellos que creen que agitando al fantasma de la corrupción van a dividir a la sociedad argentina, que ha nacido una alternativa, que es 1Pais. Quiero además con la misma valentía, fuerza y pasión con la que encaramos cada pelea, hablarle a aquellos que todavía no decidieron el voto, que el domingo tienen la oportunidad de decirle al gobierno que no van a permitirle que los siga empobreciendo. El domingo, que cada argentino grite ni Macri ni Cristina, Argentina. Ese es el mensaje que tenemos que dar en la urna”.



Por su parte, Margarita Stolbizer expresó: “Terminamos hoy la campaña como fueron todos los días anteriores, recorriendo y escuchando, para que nuestras propuestas sean la respuesta a la realidad y necesidades del presente. Por eso hablamos de la economía y de la seguridad, porque de eso nos hablan nuestros vecinos, los trabajadores, los jubilados y los jóvenes”.







Y agregó: “Hay que tapar la grieta porque los pueblos que progresan son los que dialogan, generando confianza y estabilidad. El Estado debe apostar a la producción y al crecimiento con desarrollo. Hoy todo es una apuesta a la ruleta financiera que no protege a las PyMEs y a los trabajadores. A los jóvenes no hay que mentirles, hay que brindarles educación y futuro. Pensar que es un logro del gobierno meter pibes presos es un fracaso y una vergüenza”, continuó la precandidata a senadora y compañera de fórmula de Massa.



