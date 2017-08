Alejandro Lerner: “Con Manzanero entendí que había un camino por fuera del rock”

Alejandro Lerner se presenta junto al mexicano Armando Manzanero mañana a las 21 en el teatro Gran Rex para ofrecer un concierto en el marco de la gira "A Dos Pianos Tour 2017", que arrancó en Santiago de Chile con localidades agotadas, siguió en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y que luego los llevará a Lima, Bogotá y distintas ciudades de Estados Unidos.



La idea de la gira surgió en marzo de este año cuando los dos artistas estaban grabando en Ciudad de México la canción “Te extraño”, para el anunciado último disco de estudio de Manzanero, y tuvieron ganas de volver a reencontrarse juntos arriba de un escenario, como sucedió siete años atrás en el Luna Park.



Con el romanticismo, el piano y la canción con grandes protagonistas, los músicos interpretarán temas propios, temas del otro y también canciones compartidas, en un show que Lerner dice, estará cargado de espontaneidad y afecto.



En charla con Télam previa al show, Lerner cuenta que la amistad con Manzanero surgió 30 años atrás, cuando el argentino cantaba en la televisión azteca y el gran letrista del bolero latino lo estaba viendo desde su casa, lo llamó al canal y lo invitó a cenar.



“Lo más importante de nuestra relación es que se mantiene un afecto, un respeto y, de mi lado, una profunda admiración unida a un cariño casi familiar; lo interesante del show es este encuentro entre dos compositores de distintas generaciones ofreciendo un repertorio invulnerable”, destaca el autor argentino.



Télam: ¿Qué fue lo que abrió para usted este encuentro con Manzanero?



Alejandro Lerner: Yo venía del rock y la balada y tenía una intuición de la carrera que quería hacer pero cuando lo conocí entendí que había otros caminos que tenían que ver con la composición y que me abrían la posibilidad de un desarrollo como "songwriter", con un estilo y una mentalidad más americana y europea.



Télam: Manzanero ya tenía una gran carrera internacional.



AL: El era una inmenso compositor, un gran pianista y sus canciones se las llevaban los más grandes músicos, Bill Evans tiene una versión de “Esta tarde vi llover”, Elvis Presley cantó canciones suyas, todos los grandes artistas de su época, después, más adelante, Luis Miguel, ese recorrido, esa manera de pensar una trayectoria me enseñó mucho.



Télam: ¿Siente que también le abrió un camino?



AL: Sí, aprendí mucho, me llevó a que yo haya descubierto esa vocación; después de eso me radiqué en Estados Unidos y desarrollé un trabajo como compositor, hice canciones para Celine Dion, trabajé para Paul Anka, Mercedes Sosa, Miguel Ríos, me abrió toda una perspectiva que de pronto apareció tan interesante como hacer canciones para mí; pensá que hice duetos con Carole King, que Carlos Santana me invitó un año a girar por todo el mundo, un montón de cosas que quizás la gente de Argentina no conoce porque solo sabe de mi carrera como intérprete.



Télam: ¿Encuentra cercanías musicales con Manzanero?



AL: Somos músicos que hacemos canciones, somos compositores no somos autodidactas, estamos formados, él es un gran pianista y maneja la melodía como pocos, es uno de los más grandes.



Télam: Manzanero en el bolero y usted en una canción más actual...



AL: Yo creo que eso es algo con lo que uno nace, no se puede fabricar, tiene que ver con un lenguaje con el que cada uno nace y descubre, en el caso de Manzanero tiene que ver con la poesía romántica de Hispanoamérica y en el mio algo más abierto por mis raíces en el rock y otras de contenido más social.



Télam: Son canciones que además perviven en el tiempo...



AL: Yo creo que este tipo de canción popular siempre va a estar presente porque no es una canción de moda, no tiene que ver con el ritmo sino con el contenido, la humanidad siempre se va a enamorar.



Télam: ¿Y cómo la pasan en el escenario?



AL: Genial, es muy divertido, hay un juego de pianos, se da algo con mucho humor y muy natural, muy espontáneo, improvisamos mucho, de pronto yo hago contracantos de jazz cuando él canta, él a veces acompaña mis canciones con variaciones rítmicas, hay muchas cosas, muchos juegos y mucha música.