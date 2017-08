Martín Lousteau: “Hay una enorme subestimación de la angustia económica que hay”

El candidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por Evolución, Martín Lousteau, afirmó esta noche que el gobierno nacional "se está insensibilizando" y que tiene "una enorme subestimación de la angustia económica que hay".



En el canal TN, Lousteau dijo que su espacio hizo "una campaña basada en propuestas, de principio a fin" y que hacen "un diagnóstico bastante profundo" para proponer "soluciones".



"Es una campaña sin debate, no hay propuestas. De un lado hay que votar por una cuestión de fe: el segundo semestre, la lluvia de dólares o los brotes verdes o ya va a llegar. Y del otro lado es que está todo mal. Pero no hay una sola palabra de cómo salir de dónde estamos", agregó.



Crítico de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, dijo que "si uno mira la matrícula pública en la Ciudad cayó, los hospitales son un desastre" y aseguró que "la gente quiere que la política discuta cómo salimos de una situación que nos tiene atrapados hace mucho tiempo".



Respecto de la administración de Mauricio Macri dijo: "El gobierno se cierra cada vez más. Tendría que haber producido esa imagen de dialogar más, de diagnosticar en profundidad y no la superficie. Contrariamente a eso, está cerrándose, teniendo una mirada única, homogénea, poco rica en qué es lo que le está pasando".



Por último, se mostró preocupado porque "hay analistas que dicen que el oficialismo está financiando campañas de la oposición para elegir cuál es su rival en lugar de mejorar la discusión".