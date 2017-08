10/08/2017 - 8:46 | Política / Macri sostuvo que es “exclusiva responsabilidad del peronismo no haber podido renovarse” Herramientas: Compartir: El presidente Mauricio Macri dijo que "es exclusiva responsabilidad del peronismo no haber podido renovarse", para evitar que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner "siga teniendo un rol protagónico" en ese partido, al tiempo que descartó un eventual triunfo de la ex mandataria en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del domingo próximo con vistas a los comicios legislativos de octubre.

"Es increíble que nos hagan responsables a nosotros de que el peronismo no haya podido renovarse y de que la ex presidenta siga teniendo un rol protagónico en su partido. Esto es de exclusiva responsabilidad de ellos. La mía era consolidar Cambiemos", sostuvo Macri en una entrevista brindada al diario cordobés La Voz.



Macri apuntó que "así llegamos a esta elección, con un Cambiemos consolidado. Vamos a ganar la elección nacional por amplio margen. Nosotros hicimos nuestra parte. El que no ha logrado renovarse y que sigue teniendo graves problemas para tener una propuesta de futuro es el peronismo".



En tanto, el jefe de Estado participará hoy del cierre nacional de Cambiemos en la Plaza de la Música, de esa provincia.



Macri había visitado Córdoba el 12 de julio pasado, dos días antes del inicio de la campaña electoral, cuando pisó el terreno cordobés por octava vez desde que asumió en su cargo, ocasión en la que además, protagonizó un cruce con el gobernador Juan Schiaretti por los impuestos y el reparto de los recursos federales.



En este sentido, en la entrevista a La Voz, afirmó que "venimos de una situación en la cual el gobierno anterior discriminó en todo sentido a Córdoba y a la Argentina federal, porque los subsidios, al igual que todo el tema tarifario, se concentraron en la zona metropolitana. Estamos corrigiendo gradualmente eso".



Además, evaluó que el gobernador Schiaretti, "se ha puesto nervioso por la campaña, y eso no suma. Nunca la provincia de Córdoba ha tenido el nivel de atención y dedicación de los funcionarios de cada área" de gobierno.



"Hemos diseñado una revolución en la construcción de rutas, de autopistas, de saneamiento cloacal, de agua potable, de mitigación de inundaciones. Todas las áreas de nuestro gobierno están trabajando activamente porque mi compromiso, como lo prometí el primer día, es con los cordobeses", añadió.



Consultado sobre la discusión por el Fondo del Conurbano -solicitado por la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal-, el mandatario manifestó que "se trata de un fondo que se creó para atender una inequidad para el Gran Buenos Aires, pero termina siendo ese lugar el que menos recibe. Eso demuestra que hay un error".



"No hay duda de que la Provincia de Buenos Aires no ha sido favorecida por algo que fue constituido para ayudarla. En eso no se puede discutir mucho", sintetizó.



En particular, sobre las declaraciones de Schiaretti quien afirma que dejará de recibir 7.000 millones de pesos en caso de que la Justicia determine que el fondo debe ser devuelto a Buenos Aires, Macri respondió: "Sí, claramente. Pero la realidad es que, cómo está planteado no está bien, independientemente de que seguiremos trabajando con la provincia como lo estamos haciendo".



"Córdoba, después de una década de aislamiento, ha pasado a ser eje central de todas las políticas de desarrollo del Gobierno nacional", concluyó el Jefe de Estado. Volver