El pre candidato a senador nacional por Cumplir dentro del Frente Justicialista, Florencio Randazzo, cerró hoy su campaña en La Matanza con una fuerte impronta peronista y críticas al Gobierno, al que acusó de ser "insensible, un gobierno de ricos para ricos" y de "estar destruyendo el capital más importante que tenemos, que son ustedes", sentenció señalando a la gente.



"Hoy en la Argentina se está destruyendo el capital social más importante que tenemos que son ustedes. Que son los millones de trabajadores que sueñan con un país mejor", dijo Randazzo parado solo en el escenario con una pantalla en la que sólo se leía "Cumplir" y el escudo del partido Justicialista a la izquierda.



"Venimos a plantarnos y a decirle a Macri que no vamos a permitir que nuevamente la Argentina entre en un proceso de decadencia, y lo venimos a hacer desde acá porque somos peronistas, porque tenemos convicciones, no hacemos política con una calculadora y una encuesta", dijo Randazzo.



"Tenemos convicciones, tenemos ideas y lo hacemos desde el peronismo, desde la sensibilidad que ustedes y nosotros tenemos", sostuvo Randazzo despertando el aplauso de los militantes de Matanza y distritos vecinos, que lo escuchaban en el microestadio del club Almirante Brown, en San Justo.



"Tenemos una conducta coherente y de militancia dentro del peronismo en las buenas y en las malas. No creemos que debemos citar al peronismo y cuando no nos conviene lo tiramos a la basura", dijo en alusión a la pre candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, quién decidió dejar de lado al PJ para evitar las PASO con Randazzo.



"Como somos peronistas somos rebeldes frente a la injusticia; rebeldes al dolor, sobre los que más sufren; frente al dedo y los jefes; frente a la soberbia, que nos lleva inexorablemente a la derrota, y la obsecuencia que clausura el debate. Y si no hay debate compañeros, no hay futuro", detalló Randazzo antes de sentenciar: "Los leales a veces pueden disentir, pero los obsecuentes siempre traicionan".



"No somos un club de oportunistas o busca cargos, somos la contra cara de este gobierno, con el que tenemos un abismo", reafirmó Randazzo.



Puertas afuera, los bombos de una murga barrial arengaban a los que habían quedado fuera del estadio y seguían el acto a través de una pantalla, sobre todo cuando el candidato hacía alusión al Peronismo.



"Este es un gobierno insensible que no cree en el Estado y necesitamos un Estado fuerte que no condene a un pibe que nació pobre a vivir pobre toda su vida," remató Randazzo dos días después de que el precandidato a senador nacional de Cambiemos, Esteban Bullrich, señalara como un logro del Gobierno el hecho de que "todos los días tiene (...)un pibe más que está preso", frase por la que esta tarde finalmente el ex ministro de Educación Nacional se disculpó.



"Nos mueve la alegría de esos locos que persiguen un sueño y ustedes nos han acompañado en ese sueño", afirmó el líder de Cumplir a quién las encuestas ubican en cuarto lugar en el ránking de intención de votos frente a las PASO del domingo.



Consciente de ésto, tanto Randazzo como su compañera de fórmula, Florencia Casamiquela y el primer pre candidato a diputado nacional, Eduardo "Bali" Bucca, y el sindicalista matancero (UOCRA) Heraldo Cayuqueo, se mostraron triunfantes y sonrientes ante la militancia, recalcando que el domingo "nace la reconstrucción del peronismo que apuesta al debate, a llegar al 2019 con una profunda reflexión dando lugar a nuevos cuadros dirigenciales".