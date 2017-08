Los precandidatos de 1País San Fernando recorrieron San Ginés y Villa del Carmen

Los postulantes para entrar al Concejo Deliberante en representación del espacio que lidera Luis Andreotti y conducen a nivel nacional Sergio Massa y Margarita Stolbizer, caminaron los barrios y dialogaron con los vecinos.

A pocos días de las elecciones PASO que tendrán lugar el próximo domingo, los precandidatos a concejales de 1País –fuerza liderada a nivel local Luis Andreotti y en el plano nacional por Sergio Massa y Margarita Stolbizer-, recorrieron junto al Presidente el Concejo Deliberante de San Fernando, Santiago Aparicio, los barrios San Ginés y Villa del Carmen, para plantear los proyectos de la gestión comunal.



Santiago Aparicio explicó: “Presentamos a los vecinos la propuesta del Intendente Andreotti para los próximos dos años; unas 20 obras, más allá de que hoy tenemos en ejecución 50 obras, y hablamos con la gente de las necesidades que tienen sobre las que podamos trabajar en conjunto”.



“Hemos recibido palabras de aliento –agregó, y eso es motivo de orgullo. Aparte, hacemos política desde hace tiempo; y cuando uno sale a caminar y ve este reconocimiento, sentimos alegría y orgullo por trabajar día a día para el vecino y mejorarle la calidad de vida”.



En tanto, la precandidata a concejal Corina Ramírez manifestó: “Este barrio emblemático que caminamos con nuestros compañeros está totalmente unificado alrededor de todas las obras que hemos hecho, como un Polideportivo que la gente disfruta a pleno. Nos reciben muy bien las boletas, y escuchando nuestra propuesta de seguir renovando San Fernando, trabajando en la obra pública, haciendo inclusión social, y procurando la igualdad de todas las personas en un distrito igualitario para todos”.



“El vecino ya nos conoce la cara, y está familiarizado con la gestión de Luis Andreotti; esperamos cada vez que venimos a un barrio que nos acompañen con su buena predisposición para seguir haciendo lo que estamos haciendo, para mejorarle la vida, traer más obras públicas, unificar la educación, salud y seguridad y para traer a San Fernando la renovación sigue adelante”, cerró.



Además, el precandidato Luis Ruiz Díaz agregó: “La respuesta de los vecinos es muy buena; lo que más nos importa es que nos acerquen propuestas para seguir mejorando, porque siempre hay algo que hacer, pero están contentos: ven los nuevos nomencladores, y se está haciendo la nueva plaza de Arias. Siempre hay algún vecino al que le falta algo, y dentro de lo que podemos apoyarlo lo hacemos. Seguiremos así en todos los barrios que podamos”.



“En una hora como esta, a la gente la encontramos en la calle y le hacemos las propuestas, nos dicen si necesitan una mano, y estamos para eso. El Intendente Andreotti sostiene que no todo se puede arreglar, pero si de 10 cosas se pueden solucionar 8, lo hacemos. Una vecina nos dijo que nosotros no sólo prometemos, sino que hacemos”, finalizó Ruiz Díaz.



Y otro precandidato a edil, Ignacio Pérez, contó: “Queda poquito de campaña, estamos con mucha ansiedad para el domingo. Siempre tratamos de estar cerca del vecino y esta es una demostración más; estamos muy contentos por lo bien que nos reciben cuando venimos a los barrios. Uno se siente orgulloso de ser de San Fernando”.



Los vecinos comentaron sobre los temas que trataron con los precandidatos. La vecina Luz afirmó: “Voy a acompañar a Andreotti, porque hizo mucho en tan poco tiempo. Me gustaría que también acompañe la mayoría del barrio. Y estamos esperando más obras. Mi marido y yo utilizamos el ‘Poli', y aparte los chicos pueden utilizar las plazas con piso de goma”.



Otro viejo vecino del barrio, Juan, agregó: “No me quejo, está un montón más que antes. Bastante progreso; cuando vine acá era todo camino de tierra, y ahora está todo pavimentado, y en las villas mejorado. Está mejor acá que en cualquier otro lado a los que voy, donde los caminos son un desastre. Se nota mucho la diferencia, ojalá sigamos así”.