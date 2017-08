09/08/2017 - 15:32 | Espectáculos / Lali Espósito: "Mi música es el pop, no me sentiría bien haciendo reggaetón" Herramientas: Compartir: ver más imágenes La cantante Lali Espósito, que ofrecerá dos conciertos el 3 y 10 de noviembre en el estadio Luna Park, mientras trabaja en las canciones para su nuevo disco y se apresta a filmar una película, dijo que prefiere que sus canciones "tengan otra producción musical, yo no me siento una artista de reggaetón, sería muy falso que hiciera eso". La cantante ya trabaja con su banda y equipo de productores en el sucesor del exitoso "Soy", a la vez que se mete en la piel de la protagonista de "Dolores", el nuevo filme de Gonzalo Tobal, en el que Lali dejará las canciones y las coreografías para tomar un papel dramático en una historia que guarda semejanzas con el caso de Solange Grabenheimer, que apareció asesinada en enero de 2007 y por el que fue acusada su amiga Lucila Frend, quien fue absuelta en un juicio oral y público que se llevó adelante en los Tribunales de San Isidro.



Espósito espera que la película de Tobal, director de "Villegas", se estrene en el 2018, fecha que también maneja como posible para lanzar su nuevo disco en el que ya se encuentra trabajando junto a los componentes de 3Música, Peter Akselrad, Nano Novello y Luis Burgio, los productores de su álbum anterior.



Sobre su nuevo disco y su regreso al cine, Lali charló con Télam:



Télam: ¿Dos shows grandes casi para fin de año y para promocionarlos elegiste un afiche con un paisaje rural?



Lali Espósito: Es el juego de palabras que tiene la canción "Una Na", un tema que habla de un amor que llega y que te cambia por completo, y que vos pensabas que estabas en un momento en el que no ibas a conocer algo que te refresque, que te haga mejor y que te sane alguna herida. Esta canción habla de la llegada de ese amor y un poco del aire libre, del campo. En el amor solo avanzás y tiene un poco que ver con la estética y el universo del videoclip, así que la foto era la más representativa, una foto de este camino que se va a contar en esta canción y en el video.



T:- Se hizo "Una Na" y ya estás armando disco, ¿no?



LE: Desde ya. Ya hay varias canciones en camino de cerrarse y me faltan para completar lo que es un disco, pero estoy en proceso creativo de canciones que va a dar pie a, yo creo, el principio del año que viene sacar este nuevo disco, el tercero. Mientras, en lo que va de este año van a ir saliendo otros cortes además de "Una Na".



T: ¿Te copa esto del regreso del single, de tener algo listo entre vos y tu equipo, grabarlo y subirlo? ¿O te sigue gustando el objetivo disco?



LE: Yo el objeto lo sigo prefiriendo siempre. Me parece que son diferentes cosas, no sé si las compararía. Me pasa con el single que es parte de la vida cotidiana hoy, la gente hoy es acelerada. La gente joven, que en su mayoría es la que me sigue a mí, tiene la música rápido y mañana sale otra cosa. Eso no quiere decir que te tengas que apurar mal, sino que simplemente entregues material para la vida cotidiana de la música que lleva la gente más joven con la cantidad de dispositivos que hay para descargar música hoy. Eso por un lado, pero me parece que el disco sigue representando qué me quiere decir este artista en este elemento. Para mí un disco no son canciones sueltas, para mí es un concepto: "Soy" es "Soy" porque todas las canciones están conectadas en algún punto. A mí me encanta el disco, para mí es igual que ver un artista en vivo, cuando yo voy a ver un artista en vivo lo descubro y lo termino de cerrar. El vivo y los discos son otra cara de esas canciones, son necesarios para saber qué me está queriendo decir ese artista.



T: Tomando ese punto, lo visual, lo estético como hiciste con "Soy", ¿con el disco nuevo querés hacer eso?



LE: Sí, siempre evolucionando y tratando de renovarse. Hay algo que este género musical permite que es el juego desde lo visual, el pop tiene eso en los trajes y el pelo, y más siendo mujer, que es igual de importante que la puesta visual en una pantalla. Para mí todo cuenta lo que quiero decir: lo que tengo puesto, la luz que me está enfocando, el músico que me está acompañando, el bailarín y la pantalla. Yo no estoy sola ahí, es un todo y la estética es súper importante. A mí me encanta, es lo que más me divierte producir.



T: ¿Tenés también fusión rítmica?



LE: No, no me voy del estilo para nada. De hecho, "Una Na" es lo más latino que vas a escuchar mío. En realidad no es que está alatinado, tiene ese golpecito que acompaña la canción pero la producción de la canción es súper pop. Hay un sonido recontra pop con una cadencia que sí es latina, que está bueno tener porque no tenía algo así, pero no es más que esto, no me voy a otro género ni cerca. Me encanta bailar el reggaetón, si mañana me llama un reggaetonero para un dúo lo hago pero en cuanto a mis canciones, prefiero que tengan otra producción musical, yo no me siento una artista de reggaetón, sería muy falso que hiciera eso.



T: ¿Este pop o meterte en la electrónica?



LE: Es que tengo ambas cosas. De lo nuevo hay canciones como "Una Na" y otra que estamos trabajando ahora en el estudio que es recontra electrónica, pop y sonidos re modernos. Es una conjunción, y así como hablábamos del look para mí entra el sonido. El pop tiene un abanico de posibilidades que le podés poner un tembo latino, un piano y hacer una balada o algo electrónico y sigue siendo pop. O más rockero, como mi canción "Ego" de mi disco "Soy" que está la bata a pleno bien rockera y no deja de ser pop. Me gusta esa fusión sin irme del estilo.



T: ¿Cómo te sentiste con el trasvasamiento generacional de ir captando nuevo público? Hay más público masculino porque Lali es una mujer que baila muy sexy, por suerte (risas). Es un público más grande que el que tenías al principio.



LE: Se fue fusionando, porque el primer público que me empieza a acompañar viene de programas como "Casi Ángeles" y por Esperanza se empezó a sumar un público que no estaba acostumbrada a ver en mis shows en vivo que era el más pequeño, de pronto la nena acompañada por la mamá y la abuela que no pasaba en mi primer tour, empezó a partir de "Esperanza Mía". A partir del disco "Soy" se acercó un masculino más grande, gente de mi edad y tirando a más grandes que yo. Yo creo que en el Luna vas a ver desde la nenita acompañada por la abuela o la mamá hasta el pibe o la chica con sus amigos de 26 o 30 años que se bailan todo, disfrutan y se saben las canciones. Creo que eso es muy rico, yo hago lo que hago sin restringirme a trabajar hacia el niño o hacia el grande. Hago lo que me gusta y creo que lo reciben muy bien las dos edades y eso está bueno.



T: ¿Sentís que tenés que acompañar ese crecimiento con la otra pata con una peli o una tira para chicos?



LE: No, yo creo que en estos lugares se abrió naturalmente la música por sí sola. Hay una gran parte del público que me ha ido a ver en estos shows en Europa que me conocían de alguna serie, pero yo vi mucho público nuevo en esos shows que solo me conocía por el disco "Soy". Eso está muy bueno para mí, me dieron ganas de seguir laburando en esas regiones.



T: Estás trabajando fuerte en la música, ¿no hay proyectos de tele?



LE: Hay proyectos en cine, en dos semanas empiezo a rodar. Es una película de un director que se llama Gonzalo Tobal, muy joven, que trata de la vida de una chica acusada de matar a la mejor amiga. Es el caso judicial, pero sobre todo es desde los ojos de cómo una chica de 20 años lo afronta. Es como el caso de Lucila Frend porque se trata de dos amigas, no es la vida de ella ni yo hago de Lucila Frend pero creo que la gente se va a remitir a ese caso por una cuestión lógica de que se trata de dos chicas jóvenes amigas y de un caso extraño donde no se sabe si realmente fue ella o no. Pero bueno, es pleno proceso de juicio y lo que pasa en una casa, en los padres y en los hermanos de una chica que está en esa situación. Es súper interesante, va a estar tremenda.



T:- ¿Sin música? ¿Vamos a ver una Lali dramática?



LE:- No tiene música, la acusada de asesinato no se pone a cantar por suerte. Sería muy cínico (risas). La peli es muy fuerte, tiene mucha verdad. Yo me aburro si no tengo la capacidad de expansión y de hacer algo que de verdad me parezca nuevo. Es como que yo haga una comedia parecida a "Esperanza...", a mí no me sumaría nada y aunque le fuera bien no sería feliz haciéndola porque no me estaría generando ningún crecimiento ni desafío. Esta peli es un desafío, es crecimiento, es un desafío para mí como actriz de probarme en ese lugar y va a estar buenísima. Por un lado puedo desarrollar mi música, que tiene otra energía, y por otro lado puedo hacer algo así.