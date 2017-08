Un total de 10 personas murieron en tres accidentes viales ocurridos entre ayer y hoy en rutas bonaerenses

Un total de 10 personas fallecieron entre ayer y hoy en tres accidentes viales ocurridos en distintas rutas de la provincia de Buenos Aires, hechos que volvieron a poner en debate la alarmante cifra de muertos en siniestros viales que en Argentina afectan anualmente a cerca de 5.600 personas, según cifras oficiales.

No obstante, la ONG Luchemos por la Vida ubica el número de víctimas en algo más de 7.000.



Los accidentes de las últimas horas tuvieron características similares y ocurrieron en las ciudades de Pilar, Pergamino y Brandsen.



El primer siniestro ocurrió ayer a la mañana, cuando un matrimonio que se trasladaba en una camioneta falleció luego de chocar contra un camión en la ruta 29, a la altura del kilómetro 3, en jurisdicción de Brandsen.



Claudio Pardo (48) conducía un camión Mercedes Benz, color blanco, por la ruta 29 y chocó contra una camioneta Ford F-100, guiada por Carlos Bais (52), quien viajaba junto a su mujer, Elsa Bordenave (45).



Como consecuencia del choque, murió en el lugar la pareja que viajaba en la camioneta, en tanto el conductor del camión resultó herido y fue trasladado al hospital de Brandsen.



En el hecho, caratulado doble homicidio culposo, tomó intervención el fiscal penal de La Plata, Mariano Sibuet.



El otro siniestro ocurrió hoy a la 6.30 en el ingreso a la localidad de Astolfi, en el partido de Pilar, donde por causas que se investigan un camión con semirremolque chocó de frente contra un auto Chevrolet Corsa que circulaba por la ruta provincial 25.



A raíz del impacto, cuatro personas que viajaban en el automóvil fallecieron en el acto, mientras que el chofer del rodado pesado solo sufrió heridas leves, informaron a Télam bomberos de la zona.



Ante el siniestro intervino la UFI número 4 y se identificó a tres de los cuatro fallecidos, todos oriundos de la ciudad de Moreno: José Martín Micheloud de 77 años (conductor) y los acompañantes Nicolás Horacio Riedel, de 23, y su hermano Daniel Edgardo Riedel, de 36, mientras aún resta establecer la identidad del cuarto ocupante del vehículo.



El jefe de bomberos de Pilar, Ramón Pared, dijo en declaraciones televisivas que "las condiciones del asfalto eran buenas ya que estaba seco y hay luminarias en la zona" y detalló que "lo que provocó el incidente fue la alta velocidad".



El auto se encontraba completamente destrozado y los bomberos tuvieron que trabajar con elementos hidráulicos para cortar el techo y sacar los cuerpos.



Según trascendió, los especialistas que trabajaron en el lugar barajaron la hipótesis de que el vehículo quiso sobrepasar a otro y al no tener lugar para volver y ver al camión de frente, cruzó hacia la banquina contraria, donde chocó contra el camión.



El chofer del camión semirremolque que llevaba carga de harina, fue traslado al hospital Central de Pilar Juan Sanquinetti.



El otro siniestro ocurrió anoche, cerca de las 22.30, en el kilómetro 233 de la ruta nacional 8 cuando chocaron de frente un camión y un Chevrolet Aveo en el que viajaban cuatro personas de nacionalidad paraguaya.



Debido al fuerte impacto, los ocupantes del automóvil perdieron la vida en forma instantánea y fueron identificados como Lorenzo Godoy Paniagua (conductor), Juan Félix Escobar Fernández y David Cuenca Richard, y aún resta confirmar una identidad.



El chofer, Miguel Núñez, declaró ante los medios televisivos que el conductor del auto venía "a muy alta velocidad" y que "se me vino tan encima mío que no me dio tiempo a hacer ninguna maniobra y venía prácticamente a contramano".



Núñez declaró ante la justicia y explicó, aún en estado de shock, que con su compañero habían "descansado bien y paramos a bañarnos en el pueblo anterior" y detalló que venían a una "velocidad promedio de 75 u 80 kilómetros".



Según las cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante 2016 se produjeron un total de 5.613 muertes en todo el territorio nacional.



Un estudio realizado por la Agencia demuestra que 8 de cada 10 conductores de vehículos son hombres y que las mujeres manejan menos pero se cuidan más: "cerca del 60 por ciento utiliza el cinturón de seguridad y menos del 50% en el caso de los hombres".



Además, las mujeres influyen positivamente en el uso del cinturón de todos los integrantes del vehículo, ya que cuando ellas manejan, más del 50% de los integrantes del vehículo lo llevan puesto.



Sólo el 43,6% de los vehículos observados en Argentina circula con todos sus ocupantes protegidos con cinturón de seguridad.



Sobre la seguridad infantil en los vehículos, en Argentina 7 de cada 10 menores de edad (0 a 17 años) circulan desprotegidos, porque no utilizan ningún elemento de seguridad o porque utilizan uno incorrecto.



Acerca del uso de luces diurnas en los vehículos, solo 4 de cada 10 las utilizan en forma reglamentaria.