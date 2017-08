Paro de lanchas colectivas del Delta bonaerense en reclamo de un aumento salarial

Los patrones de las lanchas colectivas del Delta bonaerense cumplían hoy una huelga, en reclamo de un aumento salarial de 26 por ciento en paritarias.

Los trabajadores -afiliados al Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo- comenzaron a la 0 de esta jornada el paro, que fue declarado por tiempo indeterminado.



"Ya llevamos tres reuniones paritarias y no nos podemos poner de acuerdo con las empresas de transporte fluvial", protestó el sindicalista Ricardo Mainetti, quien aseguró que la adhesión a la huelga era "total" y paralizaba a 80 lanchas colectivo.



Esas embarcaciones surcan aguas de los partidos bonaerenses de San Fernando y Tigre, además de parte de la provincia de Entre Ríos, y trasladan alumnos, turistas, residentes isleños y personas que realizan trámites.



Mainetti, por su parte, detalló que en el último encuentro paritario las compañías "ofrecieron un 24 por ciento" de incremento de sueldo.



"No sólo no se trata del porcentaje que exigimos, sino que nos dijeron que estaba condicionado a un subsidio que les ofrecieron desde los gobiernos nacional y bonaerense", finalizó el gremialista.