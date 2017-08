09/08/2017 - 1:04 | Política / Tigre Zamora le respondió a Randazzo: “La falta de agua y cloacas es causa de la desidia del gobierno que usted integró hasta el último día” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente de Tigre, Julio Zamora, salió a responderle al candidato a senador nacional por el PJ, Florencio Randazzo, quien había criticado su gestión al afirmar que “en Tigre el 70% de la gente no tiene cloacas y el 50% no tiene agua potable". "Le pido ex ministro que deje de lado las chicanas políticas. Un hombre de su trayectoria no puede desconocer que la responsabilidad del tendido de cloacas y agua potable es del Gobierno nacional, no de los municipios", manifestó el jefe comunal, y añadió que la razón por la cual su distrito y muchos otros del conurbano bonaerense llegaron a esta situación crítica en materia de infraestructura "fue por la falta de inversión y la desidia de años del gobierno kirchnerista, el mismo que usted integró y apoyó hasta el último día".



El jefe comunal también señaló que "gracias a la gestión del diputado nacional Sergio Massa, el año pasado pudimos firmar un acuerdo histórico con AYSA, por el cual la empresa estatal se comprometió a realizar las obras faltantes de cloacas y agua potable en Tigre en el término de 4 años".



Zamora agregó que con el objetivo de que las obras se hagan lo más rápido posible, su Municipio está “aportando más de 1.000 millones de pesos de recursos propios, para que los todos los vecinos puedan disfrutar cuanto antes de estos dos servicios esenciales”.



Volver