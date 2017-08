La justicia da impulso a una investigación por presunto plagio de la nueva película de Suar

Tras la denuncia penal presentada por el escritor y periodista Daniel Frescó, el fiscal de instrucción penal Martín Mainardi dio impulso a la investigación por presunto plagio de la película "El fútbol o yo", del productor Adrián Suar.

La película cuenta la historia de un fanático del fútbol y, según la denuncia, podría tratarse de una copia de la novela de Frescó titulada “Enfermo de fútbol”, publicada en 2015.



Mainardi requirió los originales del libro y el guión de la película que protagoniza Suar, como paso previo a un examen pericial que coteje ambas obras y determinar si hubo o no plagio, informaron fuentes judiciales a NA.



La denuncia de Frescó, realizada con el patrocinio del abogado Pablo Slonimsqui, especialista en derechos de autor, involucra también al productor José Levy y a Marcos Carnevale, director y guionista junto con Suar de la película “El fútbol o yo”.



En los fundamentos se sostiene que hay “claras y curiosas similitudes” que se reflejan en la trama argumental y conceptual de la película que “permiten sospechar, de manera particularmente fundada” que el texto pudo “haber sido plagiado de manera penalmente relevante”.



En la denuncia se solicitó que se ordene un examen pericial que establezca “si el guión de la película resulta una reproducción de mi obra, dolosamente alterada para afectar los derechos de propiedad intelectual que me corresponden”.



Frescó presentó ante el Juzgado de Instrucción Número 3 los originales de su obra y una serie de e-mails que mantuvo desde marzo de 2015 con José Levy, que “enterado de la inminente publicación de su novela le “comentó que estaba interesado en concretar un proyecto sobre la base de un argumento similar” y que “tenía pensado trabajar sobre el guión con Marcos Carnevale con quien tenía vínculos directos”.



Frescó le envió el PDF de la novela por e-mail en diciembre de 2015 y no volvió a tener más contactos con él hasta que en febrero

de 2017 se enteró por los medios que había comenzado el rodaje de “El fútbol o yo” con Carnevale como director y guionista junto con Suar y Levy como co-productor y productor creativo, y cuya trama y argumento coincidía con su libro publicado un año y medio antes.



En su presentación ante la justicia, Frescó explicó que su novela cuenta la historia de un fanático del fútbol, de todo el fútbol, que organiza su vida en relación a poder ver la mayor cantidad de partidos posibles de tal manera que cuando su “enfermedad” se agudiza y decide no hacer otra cosa que mirar fútbol sin solución de continuidad, se genere una crisis familiar y laboral cada vez más profunda que deriva en que su mujer lo deje y que sea despedido de su trabajo.



Y, continúa la obra literaria, cuando el caso toma estado público recibe la solidaridad de todos los amantes del fútbol que hacen lo que todos quisieran hacer y no pueden.



Días atrás, con motivo de la presentación de la película que se estrena el próximo jueves, Suar y Carnevale rechazaron la denuncia de plagio y afirmaron que “lo que hicimos fue comprar los derechos de una película belga (Soy hincha de Standard) que fue el disparador de ésta”.



“Pero usamos sólo un 30 por ciento de la historia, todo el resto es nuevo, lo reescribimos con Marcos Carnevale”, se defendió Suar en declaraciones a la prensa.