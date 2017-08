08/08/2017 - 17:28 | Política / Macri y Vidal pidieron “no volver atrás” en las urnas porque la gente “aún espera el cambio” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El presidente Mauricio Macri dijo hoy que la gobernadora María Eugenia Vidal está "poniendo en vereda" a "todos los machos" de la provincia de Buenos Aires, mientras que la mandataria pidió "no volver atrás" en las urnas porque la gente "espera un cambio", durante un acto que encabezaron hoy, en Azul, junto a los precandidatos bonaerenses de Cambiemos. "Este equipo sabe lo que pasa y sabemos qué falta, que todavía hay gente que espera el cambio. Recorremos y escuchamos; no ahora (en el marco de la campaña de cara a las PASO) sino todo el tiempo escuchamos. A esas personas les digo, no volvamos para atrás”, subrayó la gobernadora en un acto campaña de Cambiemos en el club Chacarita de Azul.



La gobernadora agregó que el oficialismo "escucha" los reclamos de la sociedad "no sólo ahora", en el marco de la campaña de cara a las PASO, "sino todo el tiempo".



Vidal recordó que fue la gestión del Frente para la Victoria la que dejó “treinta por ciento de argentinos en la pobreza”, la que sostuvo “700 por ciento de inflación en diez años” y “no generó empleo en los últimos cinco años”, y dijo; “No son los que nos van a sacar adelante”.



En tanto, el presidente Macri se dirigió a quienes no ven que las cosas en Argentina estén mejorando, y asumió que el crecimiento “todavía no llegó a todos los argentinos”, pero también les recordó que “no se sale de seis años sin crear empleo, sin generar crecimiento, en 18 meses”.



En este contexto, el presidente lanzó un anuncio de peso para la región. La Ruta 3, que baja por toda la provincia y llega hasta Tierra del Fuego, será convertida en autopista en el tramo que va desde Cañuelas a Bahía Blanca.



Tanto Macri como Vidal contrastaron su gestión con la del kirchnerismo, y el Presidente fue contundente al afirmar que son espacios totalmente diferentes.



"No vamos a escuchar más pavadas, como que en Alemania hay mas pobres que en la Argentina. Vamos a asumir lo que realmente nos pasa. No somos lo mismo que ellos, ni siquiera somos parecidos", subrayó Macri desde el centro del gimnasio del club azuleño.



Macri, que fue el último orador del acto, dijo también que este gobierno rompió con “el miedo” que quisieron imponer desde el kircherismo, previo a las elecciones presidenciales de 2015.



“Rompimos esta cosa del miedo, porque el miedo lo que busca es destruir los sueños y caer en la resignación", dijo.



En otro tramo de su mensaje, que dio desde el centro del gimansio, Macri elogió el trabajo de Vidal, desde el comienzo en el Club Boca Juniors, adonde la llevó para trabajar con él, hasta ahora, en territorio bonaerense.



"Cuando vino a Boca me di cuenta que era buena, porque los tipos de Boca son bravos y yo les dije: 'Llevé esta pendeja que va a ocuparse del tema social' y al mes los tenía a todos cagando, en fila india portándose bien", recordó Macri, que bromeó con que en ese momento pensó: “Esta chica promete”.



"Ahora a todos los machos de la provincia los está poniendo en vereda. Como no voy a estar incondicionalmente detrás de ella si amo lo que hace y cómo lo hace", agregó.



Macri también fue entusiasta al recordar el paso de Vidal por la gestión porteña, como vicejefa de Gobierno y antes como Ministra de Desarrollo Social.



Además de Macri y de Vidal, participaron del acto de Cambiemos en Azul el intendente local Hernán Bertellys, quien ganó la intendencia de Azul desde la boleta del Frente para la Victoria y se sumó a Cambiemos a mediados del año pasado, y los precandidatos Esteban Bullrich (senador), Graciela Ocaña (diputada), Guillermo Montenegro (diputado) y Héctor "Toty" Flores (diputado). Volver