Hackers exigen 7 millones de dólares para no revelar más capítulos y teléfonos de actores

El grupo de hackers que robó escenas de la afamada serie "Games of Thrones" amenaza a la poderosa cadena HBO con publicar información confidencial del elenco de la ficción y dar a conocer los capítulos de varias tiras, a cambio de 7 millones de dólares en moneda virtual bitcoin. La web especializada en tecnología Mashable compartió hoy un largo mensaje de los presuntos responsables del robo de datos de HBO en el que los piratas informáticos advierten de las consecuencias para la cadena si no accede a sus demandas económicas en un plazo de tres días.



El grupo anónimo de hackers señaló que tiene los números de teléfonos personales y direcciones de email de los protagonistas de "Games of Thrones" Emilia Clarke, Peter Dinklage y Lena Headey, como así también secuencias aún más inéditas de la serie de HBO.



En un vídeo de 5 minutos con el tema que musicaliza los títulos de "Game of Thrones" cómo música de fondo, el líder del grupo de cibercriminales que se hace llamar Mr. Smith se dirigió a través de un escrito al CEO de HBO Richard Plepler.



En la tarde del lunes aparecieron en internet documentos confidenciales de HBO, como correos electrónicos de sus ejecutivos, así como varios guiones de "Game of Thrones".



Por medio de un comunicado, HBO dijo que espera nuevas filtraciones de información provenientes del ataque cibernético, pero aseguró que, pese a que han salido a la luz e-mails, creen que su servidor de correo electrónico no se ha visto comprometido de manera general.



Esta desafortunada racha para HBO comenzó la semana pasada con una intromisión de piratas cibernéticos, que se hicieron con capítulos de algunas de sus series y con grandes cantidades de información de la cadena.



"HBO ha experimentado recientemente un incidente cibernético que resultó en la puesta en peligro de información patentada", señaló entonces el canal al reconocer el ataque de los "hackers".



"Investigamos el incidente y estamos trabajando con las fuerzas del orden y compañías de ciberseguridad. La protección de datos es una gran prioridad en HBO y nos tomamos con seriedad nuestra responsabilidad de proteger la información que poseemos", añadió.



Pronto aparecieron en la red episodios inéditos de las series "Ballers", "Insecure" y "Room 104" y, aunque en ese momento no se filtraron nuevas imágenes de "Game of Thrones", una sinopsis del cuarto capítulo de su séptima temporada empezó a circular en internet.



Los presuntos responsables del ataque aseguraron haber obtenido 1,5 terabytes de datos de la compañía y amenazaron con liberar más contenidos.



Además, y en una circunstancia completamente ajena a la ofensiva de los hackers, el cuarto capítulo de la séptima temporada de "Game of Thrones", titulado "The Spoils of War", apareció en las redes dos días antes de su emisión.



En esta ocasión, la brecha de confidencialidad se debió al grupo de comunicación indio Star TV, con sede en Bombay, que reconoció ser el responsable del error.



Pese a todos estos problemas, la emisión de la séptima temporada de "Game of Thrones" continúa dando excelentes resultados para HBO ya que, pese a que se había filtrado a la web con anterioridad, "The Spoils of War" marcó un nuevo récord de audiencia de la serie el pasado domingo con 10,2 millones de espectadores en Estados Unidos.