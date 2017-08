Katy Perry, Miley Cyrus y Ed Sheeran serán los números centrales en los Premios MTV

Katy Perry, Miley Cyrus y Ed Sheeran serán los principales animadores en la ceremonia de entrega de anual de premios MTV, que se llevará a cabo el 27 de agosto, en el Forum de Los Ángeles, confirmaron los organizadores.

En un comunicado emitido por la cadena televisiva, se confirmó que los números musicales que podrán verse en la ceremonia también incluirá a Shawn Mendes, Fifth Harmony, Lorde y Thirty Seconds to Mars.



Además de ofrecer un mini show, Katy Perry también tendrá a su cargo la conducción del evento, en el cual está nominada en cinco categorías, al igual que The Weeknd.



Sin embargo, el máximo candidato a acaparar la mayor cantidad de premios es Kendrick Lamar, quien figura en ocho categorías.



Cabe recordar que la gran novedad de esta edición consiste en que los rubros no se separaron en hombres y mujeres, por lo que las categorías para mejor video se han combinado bajo el rótulo “mejor artista del año”.