08/08/2017 - 16:39 | Política / Marco Lavagna: "El incumplimiento de la meta inflacionaria fijada en 17% es una promesa más de las tantas que el Gobierno no cumple" De esa manera se expresó el diputado nacional de 1País tras las declaraciones del Ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien admitió que el Gobierno no cumplirá la meta inflacionaria anual estimada por debajo del 17%.

Luego de que Francisco Cabrera, Ministro de la Producción, fuera consultado sobre la promesa del Gobierno de finalizar el año con una inflación anual menor al 17% y respondiera que "honestamente creo que no vamos a llegar, vamos a estar en torno al 20%”, el diputado Marco Lavagna sostuvo:“La política de combate contra la inflación que están aplicando es incorrecta y sólo está incentivando la especulación financiera”.



“El incumplimiento de la meta que se había fijado entre el 12% y el 17 % de inflación para este año es una promesa más de las tantas que el Gobierno no cumple”, añadió.



Por otro lado, Lavagna remarcó el trabajo realizado desde la fuerza liderada por Sergio Massa al sostener que “nosotros creemos en aplicar otro tipo de políticas que ataque de forma integral el problema de la inflación”, en tanto que ejemplificó que “el Plan Bajemos los Precios es una de las medidas que aplicaríamos para controlar y empezar a combatir la inflación”.



“El hecho de que el Gobierno haya generado una inflación el año pasado de más de 40 puntos y este año vuelva a una inflación que va a cerrar cercana al 25%, lo único que significa es que después del aumento inflacionario del año pasado, estamos volviendo a la misma inflación que tenemos hace 11 años, que oscila entre el 20% y el 25% promedio anual”, señaló el diputado para finalizar.



Cabe recordar que los equipos económicos del FR y GEN, integrantes de 1País, junto a bloques de diputados de Libres del Sur y el partido Socialista, entre otros, informaron en el día de ayer que la inflación en el séptimo mes del año alcanzó 2,1%, acumulando un aumento del 14% en 7 meses. Volver