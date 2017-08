La UTN Buenos Aires abrirá la próxima semana la inscripción al ingreso 2018 de las carreras de grado

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Buenos Aires abrirá el 16 de agosto la preinscripción virtual para el ingreso 2018 a las nueve carreras de grado (ingenierías) que se dictan de forma gratuita en esa institución.



Los aspirantes a ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería naval, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas de información, ingeniería química o ingeniería textil, deberán completar su inscripción en ingreso.frba.utn.edu.ar, informó hoy la UTN Buenos Aires en un comunicado.



Los interesados tendrán que colocar su correo electrónico, y luego se les enviará una solicitud de ingreso que deberán completar con sus datos personales y los de su grupo familiar.



Después, tendrán que seleccionar un turno para cumplir con la segunda etapa de inscripción, que es presencial y se abrirá el 30 de agosto.



Allí deberán presentar DNI con copia, una foto carnet y documentación que proporcione cuenta de su estudio secundario (título o constancia).



El turno para presentar la documentación se podrá elegir tanto por la mañana como por la tarde o la noche, en ambas sedes de la Facultad.



La institución ofrece cuatro instancias para que los aspirantes puedan ingresar: dos son presenciales (el curso previo, que se cursa tres veces por semana en octubre y noviembre; y el curso de verano, que se dicta en febrero) y otras dos que son de examen libre (uno en diciembre y otros tres exámenes también libres, en marzo).



Si bien todas esas oportunidades requieren inscripción previa, no hay límite en la cantidad de veces que los aspirantes pueden presentarse.



La UTN aclaró que el ingreso a la institución no es eliminatorio sino nivelatorio, porque no se busca limitar el cupo de ingresantes sino que todos tengan los conocimientos básicos necesarios para afrontar las asignaturas de primer año (como análisis matemático que es una materia homogénea).



Por otro lado, entre los meses de octubre y noviembre están previstas charlas en los Departamentos de cada especialidad.