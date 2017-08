07/08/2017 - 16:17 | Política / Sergio Massa: “En nuestra lista no hay ningún candidato con causas de corrupción” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El precandidato a senador de 1País por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa, pidió hoy “ponerle un límite a la corrupción del presente y a la corrupción del pasado” y aseguró que en sus listas “no hay ningún candidato con causas de corrupción”. En diálogo con Radio 10, Massa sostuvo que “ponerle un límite al Gobierno es ponerle un límite a la corrupción del presente y a la corrupción del pasado”.



El líder del Frente Renovador dijo tener “la tranquilidad” de saber que en las listas que postulará su fuerza en estas elecciones “no hay ningún candidato con causas de corrupción”.



Además se refirió a la Justicia, al señalar que tiene “una deuda con la sociedad”. En ese sentido pidió no quedarse “en los casos de corrupción” sino también “en el tema de seguridad”.



En este punto, el diputado del Frente Renovador dijo tener una fuerte diferencia con el kirchnerismo y aseguró que busca “limpiar de la justicia a los jueces 'sacapresos', y tenemos una clara diferencia con Unidad Ciudadana que planteaba la doctrina de (el ex juez de la Corte Suprema, Eugenio) Zaffaroni, que planteaba a que el delincuente es una víctima de la sociedad”.



Como contrapartida, Massa reclamó “terminar con las libertades transitorias” y dijo que no había que tener miedo “de construir buenas cárceles”.



Finalmente, reclamó “dar un mensaje claro el domingo” cuando se celebrarán las PASO y “ponerle un límite al Gobierno, al ajuste y definir qué oposición construimos en la Argentina”.

