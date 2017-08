Médicos de la Cicop aceptaron “en disconformidad” la oferta salarial del gobierno bonaerense

Los médicos bonaerenses afiliados a la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (Cicop) aceptaron “en disconformidad” la oferta de aumento salarial del 27 por ciento formulada por el gobierno provincial a fines de julio, informó hoy el sindicato en un comunicado.



La aceptación de la oferta salarial, aprobada en un congreso de delegados llevado a cabo el pasado sábado, llega luego de que los médicos de la Cicop realizaran 23 días de huelga en las que solo se atendieron emergencias por guardia y a pacientes internados.



“La aceptación en disconformidad tiene el sentido de alertar acerca de que las diversas temáticas puestas en discusión a lo largo de estos meses no han alcanzado una solución definitiva ni mucho menos”, remarcó el sindicato.



Sostuvo que “el aumento salarial sólo es un paliativo que no conforma una verdadera recomposición” de los ingresos de los médicos y que “el pase a la planta de los becarios nuevamente acordado debe cumplimentarse hasta que no quede ni un solo trabajador profesional en esa condición”.



“El decreto de desgaste requiere de una implementación definitiva, sólo para mencionar tres de las cuestiones que estuvieron en debate en esta etapa”, agregó.



Cicop apuntó que “se entendió que la decisión de no aceptar el cierre de la paritaria 2016 en su último trimestre fue acertada, habiéndose generado la posibilidad de una mejora en la oferta actual”.



“Desde el punto de vista porcentual, el incremento está en línea con el que obtuvieron los docentes, instancia bien lejana al intento de establecer un techo del 18 % de parte del Gobierno y sus sindicatos aliados al principio de la discusión”, agregó.



“La propuesta comprende a los salarios de residentes y becarios en forma equivalente, el aumento de los reemplazos de guardia, con el correspondiente fondo para ello, así como el compromiso de pagar la deuda acumulada de los mismos en tres meses consecutivos a partir de agosto”, aclararon.



Además, señaló que se mantiene “el estado de alerta para monitorear el cumplimiento de los acuerdos y, en especial, el seguimiento de las interinizaciones de becarios”.



“El cese de la beca como modalidad de ingreso al sistema ha sido un gran avance, pero ello debe ser complementado con la interinización de la totalidad de los precarizados”, dijo Cicop respecto del pase a planta de los becarios.