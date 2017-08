06/08/2017 - 23:01 | Actualidad / Estatales de ATE inician una querella contra el intendente de San Nicolás por no pagar la cuota sindical Herramientas: Compartir: La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una querella penal contra el intendente de San Nicolás, Ismael Passaglia, por "administración fraudulenta" y su negativa a abonar al gremio los aportes sindicales del personal municipal, entre otras demandas. La organización sindical, que lidera Hugo Godoy, y su seccional San Nicolás, presentaron una denuncia penal contra el jefe comunal justicialista Passaglia, de licencia desde que asumió en abril último la titularidad del Instituto de la Vivienda bonaerense.



La querella penal se extendió también a su hijo Manuel Passaglia, actual intendente en ejercicio, por "no transferir al gremio la cuota sindical descontada por la comuna al personal estatal".



Godoy y el adjunto provincial de ATE, Carlos Díaz, explicaron anoche en conferencia de prensa los detalles de la presentación y denunciaron "el delito del Ejecutivo municipal", puntualizaron.



Un comunicado afirmó que el intendente viola la ley al "no reconocer a la representación sindical elegida por los trabajadores y al utilizar de forma discrecional y arbitraria la decisión de aportar del personal"; aseveró además que Passaglia debe respetar las normas vigentes y lo acusó de "no abonar las multas que se le imponen", a la vez que señaló que al no realizar esos descuentos debería pagarlos de "su propio peculio, según la ley".



"Passaglia no solo no realiza el aporte de la cuota sindical sino que aplica otros descuentos a los trabajadores para pagar deuda que contrajo con la organización gremial", puntualizó la ATE.



Godoy aseguró que no es responsabilidad de los afiliados abonar cuotas atrasadas por decisión de Passaglia, quien ya fue intimado por los jueces a regularizar la situación de deuda con el gremio.



Los dirigentes estatales subrayaron también hoy que "el accionar del funcionario afecta el erario público y el derecho individual y colectivo de los trabajadores municipales de San Nicolás y a ATE, ya que la comuna actúa contra los prerrogativas de la comunidad al utilizar decisiones que le pertenecen al personal". Volver