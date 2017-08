El precandidato a senador nacional por Cumplir, bajo el paraguas del Frente Justicialista, Florencio Randazzo, pidió a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal que deje la campaña para quienes son precandidatos en las PASO del próximo domingo y "se haga cargo" de gobernar", ya que se le "está pasando por alto que los servicios que ofrece la provincia son un desastre"

"¿Nos vamos a resignar a vivir con estos servicios?", se preguntó hoy Randazzo, en declaraciones radiales.



"Hay preocupación en todos los sectores, y hay que hacerse cargo de los problemas más que hacer campaña. No me resigno a vivir en un país donde tanto el Presidente como la gobernadora no superan una calificación de cuatro puntos en sus gestiones", enfatizó el líder de Cumplir.



Randazzo cuestionó que la gobernadora se haya puesto al frente de la campaña de Cambiemos en territorio bonaerense, y la acusó de descuidar sus funciones al frente del Ejecutivo provincial, en pos de apuntalar la candidatura de los primeros precandidatos de su lista, participando de los timbreos y recorridas en el conurbano e interior bonaerense.



"Millones de personas que viven mal e inseguros, que no tienen los servicios elementales, que tengan los hospitales que tiene la provincia de Buenos Aires precisan respuestas concretas, no markteting", dijo el ex ministro de Interior y Transporte durante el kirchnerismo.



Una vez más, Randazzo destacó su "pertenencia al territorio bonaerense y su coherencia", aludiendo a que siempre fue y jugó dentro del peronismo.



En tanto, las medidas económicas encaradas por el presidente Mauricio Macri también fueron objeto de críticas del dirigente de Chivilcoy, que cuestionó la suba del dolar y el impacto que generaría en la cadena de precios, que el Gobierno niega.



"Hay un grado de ingenuidad de creer que si aumenta el dólar no aumentarán los precios... Eso es no haber vivido en la Argentina. El Banco Central debería garantizar una flotación controlada", sostuvo Randazzo.



"Este es un gobierno refractario a lo que está sucediendo, que destruye el tejido social, baja el consumo, genera la apertura sin control de importaciones, provoca costos incrementados por tarifas y más altas tasas de interés. Quienes estén de acuerdo con esto, que voten a Cambiemos", desafió Randazzo