Daniel Arroyo y Sebastián Galmarini recorrieron Martínez

El candidato a diputado nacional y el senador bonaerense de 1País, junto a candidatos locales, conversaron con comerciantes, vecinos y jubilados del tradicional barrio sanisidrense. Escuchando de forma directa sus dificultades y presentando las propuestas del espacio político.

Los comerciantes de la calle Edison en Martínez comenzaban a abrir sus puertas cuando Daniel Arroyo y Sebastián Galmarini, acompañados de los candidatos locales de 1País San Isidro, iniciaron su recorrida para conversar y escuchar de primera mano cómo están viviendo este presente.



Durante la visita el candidato a diputado nacional, Daniel Arroyo mencionó: “Recorrimos y charlamos con los vecinos, quienes nos han manifestado sus dificultades diarias como por ejemplo, una señora que tiene una pescadería hace 40 años sufre el aumento de las tarifas de los servicios, los impuestos y vende menos”.



“Acá hace falta algo distinto. El Gobierno no está viendo la vida cotidiana de los más vulnerables ni entiende al comerciante ni al ciudadano de a pie. Con Sergio Massa y Margarita Stolbizer proponemos bajar los precios y tenemos planes para luchar contra la inseguridad para ayudar, por ejemplo, al pizzero que visitamos y que está desesperado por tener que trabajar detrás de las rejas, con miedo”, agregó.



Por su parte el senador Sebastián Galmarini se refirió a la inseguridad, otro de los problemas que viven cotidianamente tanto comerciantes como vecinos. Al respecto, dijo: “Debemos trabajar de forma seria en este problema. Martínez sufre permanentemente robos a locales, arrebatos y tentativas de homicidio. Para que esto mejore nosotros le dimos a la Gobernadora todo nuestro apoyo. Le votamos la emergencia, le permitimos el endeudamiento, pero nada ha cambiado”.



Y remarcó: “Hace un año y medio que le pedimos a Vidal que ponga en marcha la policía de prevención municipal, dándole el control y la responsabilidad a los intendentes, quienes son los que verdaderamente conocen los barrios. También le solicitamos que aplique la ley que crea la policía judicial, una fuerza capacitada con herramientas y entrenamiento específico para combatir el delito. Sin estos cambios no vamos nunca a terminar con esta sensación de impunidad que tenemos todos".



Nada se ha hecho y sin estos cambios va a ser muy difícil poder ganarle la batalla a la inseguridad”.



Consultada por lo que dejó la charla con vecinos, Marcela Durrieu expresó: “Estamos en pleno centro de Martínez y las dificultades de la gente son muy importantes. Muchos de estos problemas son de índole municipal y los vecinos no solo no tienen respuesta sino que por el contrario los ahogan aún más con tasas elevadas”.



“Es muy importante que los sanisidrenses sepan que hay una oportunidad para tener un Concejo Deliberante más diverso, con diálogo e intercambio de ideas. Debemos terminar con la mayoría automática que no permite las ideas nuevas”, finalizó.



Acompañaron esta caminata los canditados a concejales de San Isidro, Soledad “Pupi” Durand, Federico Meca y Diego Montivero.