06/08/2017 - 12:54 | Economia / Las ventas minoristas registran en julio una caida interanual del 1,6%, según la CAME Herramientas: Compartir: Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 1,6% en julio frente a igual mes del año pasado, con lo que acumulan una baja anual de 3% para los primeros siete meses del año, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). "En relación al mes anterior (junio) hubo un crecimiento de 0,8%, aunque se registra mucha disparidad entre comercios. De a poco se observa una mejora en la confianza en el consumidor, aunque posiblemente eso recién se traduzca en una suba generalizada de ventas cuando prospere el poder adquisitivo de las familias", indicó hoy en un comunicado.



El único sector que registró una mejora fue el de alimentos y bebidas, con una suba anual de 0,5%, mientras que el de materiales para la construcción se mantuvo sin cambios frente a julio del año pasado.



El resto fueron en baja, con principales caídas en calzados (-4,8%), jugueterías y librerías (-3,9%), marroquinería (-3,3%), electrodomésticos (-3%) y textil (-2,5%).



“En las ciudades de frontera fue muy importante el acuerdo '12 cuotas todos los días, todos los rubros' de CAME–ATACYC para levantar el consumo”, dijo Fabián Tarrío, presidente de la entidad mercantil.



Tarrío aseguró que "este convenio para dar financiamiento sin interés, tuvo muy buenos resultados y fue un movilizador de las ventas en 76 ciudades que venían muy golpeadas por la competencia de países como Chile y Paraguay".



El informe de la CAME detalló que "el efecto vacaciones de invierno se sintió en algunas provincias, especialmente en ciudades de Córdoba y de la Patagonia, donde se incrementó el turismo frente a la temporada pasada y eso se sintió en el comercio minorista".



En la modalidad online, un segmento con baja incidencia todavía, las ventas aumentaron 3,5% frente a julio del 2016, aunque eso se explica en mayor medida porque cada vez más gente compra por ese medio, indicó. Volver