Vidal afirmó que “la gente tiene esperanza”, y vaticinó que en las PASO del domingo “volverá a ganar el cambio”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó esta noche que “la gente tiene esperanza” porque “las obras empiezan a llegar después de muchos años de abandono”, y vaticinó que en las PASO del próximo domingo “ganará de nuevo el cambio”.

“Estoy esperanzada de que el domingo gane de nuevo el cambio. Miro encuestas, como todos los políticos, pero no nos olvidemos que hay muchos indecisos, y la que vale es la elección de octubre. De todos modos, le pido a la gente que participe de las PASO”, señaló Vidal en declaraciones formuladas en el programa de Mirtha Legrand.



Vidal aseguró que recorrió toda la provincia y defendió la herramienta del timbreo para escuchar de forma directa las demandas de los ciudadanos.



“La gente se sorprende cuando nos ven a los funcionarios. Todas las semanas visito un barrio pobre y me tratan muy buen. La gente tiene esperanza porque siente que las obras están llegando después de muchos años de abandono. Entonces sienten que si no les toca ahora, será en el la próxima”, sostuvo la mandataria.



La gobernadora estuvo acompañada del precandidato a diputado nacional por Cambiemos en provincia de Buenos Aires, Héctor Toty Flores, quien definió al timbreo como “un cambio cultural”.



“El timbreo sirve para que la gente entre en contacto con los funcionarios. Es un cambio cultural. En diciembre de 2015, después de la devaluación, la gente estaba mal, pero ahora la gente está mejor”, señaló Flores.



En otro orden, la gobernadora destacó que la provincia “está entregando créditos”, y aseguró que “no habrá problemas con el dólar porque el Banco Central está “preparado” para evitar una corrida.



“El la provincia dimos 100 veces más créditos que en 2015 y daremos este año muchos más préstamos hipotecarios. La gente tiene que estar tranquila porque no habrá sorpresas con el aumento del dólar”, recalcó.