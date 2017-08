05/08/2017 - 23:49 | Política / Cristina Kirchner llamó a la reflexión a “los sectores que todavía no les va tan mal” Herramientas: Compartir: La precandidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, volvió hoy a alertar sobre la caída del consumo de alimentos, al reunirse con pequeños supermercadistas de la localidad de Glew, en Almirante Brown, desde donde llamó a la reflexión a "los sectores que todavía no les va tan mal”. "Dicen que los que están sufriendo tienen que esperar, ¿cómo va a esperar una madre que no le puede dar de comer a sus hijos? ¿Qué harían si no pudiesen darle leche, pan y carne a sus hijos?”, preguntó la ex presidenta.



En el último fin de semana de campaña electoral antes de las PASO, Cristina Kirchner visitó esta tarde el Autoservicio "Nino" que abrió en 2005, y luego se reunió con almaceneros en el depósito de la Cooperativa Grupo Glew, compuesta por 15 comercios que se organizan para hacer compras en conjunto y lograr mejores precios para los vecinos.



Según se informó en un comunicado de prensa, la ex mandataria reiteró sus críticas a la situación económica, al afirmar: "Hay una gran mayoría que ya no llega a fin de mes y otra que le está costando cada vez más. No hay país que progrese si a más de la mitad de la gente le va mal".



"Hay una inmensa oportunidad a través del voto de la sociedad para poner un freno a todo esto y lo debemos hacer ahora. Lo más distintivo de esta crisis es la caída en el consumo de comida y es lo más desesperante", advirtió.



Durante el encuentro con la precandidata a senadora, los comerciantes narraron "una situación compleja debido a la disminución de la capacidad adquisitiva de los vecinos", según difundieron en redes sociales desde Unidad Ciudadana.