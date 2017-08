El TC festeja sus 80 años con una especial carrera de 1000 kilómetros en el Gálvez

El Turismo Carretera festejará mañana sus 80 años de vida, que se cumplen hoy, con una singular competencia de 1000 kilómetros en Buenos de Aires, que tendrá como invitados a figuras emblemáticas de la categoría y corresponderá a la octava fecha de su calendario anual.

La carrera se iniciará a las 10.15 en el autódromo porteño Juan y Oscar Gálvez; tendrá una duración de 178 vueltas al circuito de 5.651 metros y en la meta, para agitar la bandera a cuadros, estará el presidente Mauricio Macri, según prometió el titular de la ACTC, Hugo Mazzacane, quien días pasados estuvo reunido con el mandatario en Casa Rosada.



Los 1.000 km., cuya largada será por ranking, sin clasificación, serán de un equivalente a cinco carreras normales y se estima que tendrá una duración de cinco horas, sumadas las detenciones en boxes para reaprovisionamiento de combustible, cambio de neumáticos y pilotos.



Figuras como el heptacampeón, el saltense Guillermo Ortelli (Chevrolet), Matías Rossi (Ford), Mariano Werner (Ford), Facundo Ardusso, invitaron a colegas de las divisionales menores del TC, como el TC Pista y TC Pista Mouras.



El marplatense Christian Ledesma (Chevrolet), campeón 2007, participó al ex monarca 1993, el de Nicanor Otamendi, Walter Hernández, en tanto que Leonel Ugalde hizo lo propio con el porteño Ernesto “Tito” Bessone, que alcanzó el título en el 2003.



Cada piloto titular, además del invitado, podrá sumar a un tercero en calidad de suplente, y deberán hacer al menos dos cambios de conductor, pues cada uno debe manejar como mínimo 45 minutos.



Durante el cambio de gomas no podrá cargar nafta ni cambiar piloto hasta que el auto baje del criquet y como la capacidad de los tanques de combustibles es de 100 litros, y como el consumo se calcula de 2.5 litros por vuelta, habrá como mínimo seis recargas.



Los pilotos suplentes no tendrán la obligación de conducir y sólo lo podrán hacerlo ante cualquier inconveniente físico que tenga tanto el titular como el invitado.



Los autos estarán previstos de una luz de led que cambiará de color según el piloto que esté arriba del vehículo: la verde indicará que conduce el titular, la azul será para el invitado 1 y la roja para el invitado 2 (o suplente).



Habrá penalizaciones en caso que algún piloto tenga que cambiar algún elemento del auto antes de la largada (motor, tapa de cilindros).



El ganador se quedará con 90 puntos; el segundo, con 85; y el tercero, con 80; el cuarto se llevará 75; el quinto, 72; del 6to al 30mo. el puntaje irá bajando de a dos; del 31ro. al 40mo. se quedarán con 18 unidades, y del 41ro. al 50mo., con 15.



Disputadas siete fechas, el campeonato de TC tiene como líder a Luis José Di Palma (Torino) con 212 puntos; y luego se ubican Agustín Canapino (Chevrolet), 187.5; Christian Ledesma (Chevrolet), 185.5; Gastón Mazzacane (Chevrolet), 182; y Facundo Ardusso (Torino), 180.



Sexto está Jonatan Castellano (Dodge) con 164.5 y detrás aparecen Gabriel Ponce de León, (Ford), 164.5; Mauricio Lambiris (Ford), 162; Matìas Rossi (Ford), 157.5; y Juan Manuel Silva (Ford), 154.5.