Tigre celebró sus 211 años de historia junto a la comunidad

El municipio realizó una conmemoración al histórico desembarco de Santiago de Liniers, en 1806. Reseñas, ofrendas florales y bailes folclóricos, entre otros agasajos, compartieron funcionarios municipales junto a vecinos y organizaciones de la comunidad.

El Municipio de Tigre celebró su día tras conmemorarse el 211° aniversario del desembarco de Santiago de Liniers al partido, en aquel entonces Pago de las Conchas. El encuentro se desarrolló en los jardines del Museo de la Reconquista, dónde se reunieron autoridades municipales, entidades intermedias, alumnos, docentes y vecinos del distrito.



Al respecto, el secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Luis Samyn Ducó, afirmó: "Si bien Tigre no tiene una fecha exacta de fundación, el 4 de agosto fue el día que desembarcó Liniers frente al río Reconquista. A partir de ahí se ha determinado como el aniversario de la ciudad. Es un año especial porque el Museo de la Reconquista cumple, además, 50 años y por eso tenemos un doble festejo”.



En el siglo XIX Santiago de Liniers, quien provenía de Montevideo, desembarcó en las costas de Tigre previo al inicio de la campaña militar para reconquistar Buenos Aires, que había sido invadida por los ingleses. En esa oportunidad, varios vecinos de Tigre se sumaron a su tropa que, pocos días después, despojaría al general William Carr Beresford.



Por su parte, el concejal Rodrigo Molinos, expresó: "Vivimos un momento muy especial junto a los miembros del Instituto de Estudios Históricos del partido, alumnos, docentes, vecinos y entidades intermedias. Fue un hecho sobresaliente ocurrido en el Río de la Reconquista, que en su momento fue el Río de las Conchas y simboliza los primeros pasos de nuestro pueblo en pos de su futura independencia".



Como parte de la celebración, se colocaron ofrendas florales junto al busto de Santiago de Liniers, ubicado en la plaza que se encuentra frente al Museo de la Reconquista. Además, no faltó la entonación de las estrofas del Himno Nacional, acompañado por la banderas de ceremonia de los colegios: Reconquista, N° 2 Bernardino Rivadavia, N° 6 Bartolomé Mitre y la N° 27 Alma Fuerte, como tampoco reseñas históricas de la fecha y bailes folclóricos, a cargo del grupo de ballet "Entrelazando culturas".



"Es importante recordar este suceso porque fue la fecha histórica más importante de nuestro partido. Liniers tuvo un gran compromiso y responsabilidad en su lucha, con recursos y estrategia. Todos los años hay que refrescar estos acontecimientos porque esto es lo que nos enseña a no cometer los mismos errores", destacó la presidenta del Instituto de Estudios históricos de Tigre, Mabel Trífaro.



Estuvieron presentes durante los festejos: los concejales Sandra Rossi y Verónica Caamaño; el presidente del consejo escolar, Adrián Pintos; el subsecretario de Cultura, Julián Kopecek; la directora general de Gestión Educativa de Tigre, Gloria Zingoni; el delegado de Tigre centro, Miguel Escalante; directores y representantes de bibliotecas y otros museos del distrito; docentes; alumnos; vecinos; entre otros.