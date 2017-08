Los primeros datos oficiales de las PASO se conocerán a las 21 y prometen más transparencia

El Gobierno aseguró hoy que "en términos cualitativos, esta elección será mejor que la de 2015, con más recaudos, más agilidad y más transparencia" y señaló que, a diferencia de lo ocurrido hace dos años, en las primarias del 13 de agosto "sea cual fuere el resultado, se darán a conocer los primeros datos oficiales a las 21".



Así lo dijo en entrevista con Télam el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, quien tiene a cargo la organización de los comicios, para la cual reiteró que hubo un ahorro cercano a los 1.200 millones de pesos con respecto al presupuesto previsto.



"Nosotros teníamos $6.000 millones de pesos presupuestados para gastar en las PASO y en las generales, y terminamos gastando $4 .800 millones. Además, usaremos $ 400 millones extra para las innovaciones, como las cámaras en las escuelas, scanners para prueba piloto y más centros de transmisión, así que el gasto total terminá siendo $5.200 millones de pesos", explicó.



Pérez destacó que se logró "ahorrar en todos los aspectos involucrados, por las renegociaciones con el Correo Argentino y la Casa de la Moneda, por ejemplo", y dijo que en la comparación con los costos de 2015 (quitando de la ecuación el balotaje) se terminará ahorrando una cifra cercana a los $1.000 millones.



Además, anunció que a diferencia de lo ocurrido en elecciones pasadas, las casi 100.000 autoridades de mesa cobrarán el pago de $1.050 al mes siguiente de realizada la elección dividido en dos cuotas (septiembre y noviembre).



Consultado sobre las denuncias de fraude que existieron en 2015 -como las de Felipe Solá en Buenos Aires o José Cano en Tucumán- y la posibilidad de que se repitan, el funcionario respondió: "Está todo bien como para que la elección salga sin problemas. Ahora todos los camiones que transporten el material electoral contarán con un GPS, garantizamos la continuidad de los delegados judiciales en cada escuela y mantuvimos el cuarto oscuro complementario con boletas de contingencia (que no existía en las PASO de hace dos años)".



En alusión a la polémica suscitada en 2015 por la demora en la publicación y carga de los datos -los números favorables a Cambiemos en la Provincia se terminaron conociendo después de medianoche, por ejemplo-, Pérez aseguró que eso ya no ocurrirá y que van a "respetar la acordada de la Cámara Nacional Electoral, que fija el horario de las 21".



"Sea cual fuere el resultado, se darán a conocer los primeros datos oficiales a las 21, ni antes ni después. Además, la carga será más rápida y se actualizarán los datos cada cinco minutos aproximadamente", agregó.



Igualmente, recordó que al no haber prosperado la reforma electoral por el bloqueo de los senadores peronistas, el robo de boletas "sigue siendo incontrolable", aunque con la existencia del cuarto oscuro complementario situaciones se previene más la escasez de papeletas.



Consultado por las "innovaciones" que plantea, el funcionario señaló que se sumarán 184 centros de transmisión de datos nuevos (sumarán 387 en total) y que habrá una prueba piloto de escaneo en 100 mesas electorales (70 en Buenos Aires y 30 en la Capital Federal) para tomar copias en las mismas escuelas de los telegramas.



Más allá de eso, Pérez indicó que el proceso electoral mantendrá el mismo esquema, que involucra al Correo Argentino, al Comando Electoral (las fuerzas de seguridad) y la empresa española Indra: al cerrar la votación, los telegramas se trasladarán a los centros de transmisión de datos, donde serán escaneados y luego se enviará la imagen y la carga al Correo Argentino a dos personas diferentes.



Cuando las cargas no coincidan, irán a revisión para analizar el telegrama y, en caso de no diferir, se suman automáticamente a los datos oficiales para dar a conocer el escrutinio provisorio, a cargo otra vez de Indra.



Tras la renovación del padrón, la Justicia Electoral distribuyó 98.087 urnas en 14.200 establecimientos electorales y están habilitados para sufragar 33.193.686 electores.