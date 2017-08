04/08/2017 - 18:04 | Política / Vicente López Galmarini:“Podemos construir la salida de esta crisis económica y política” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El senador Sebastián Galmarini recorrió el centro comercial de Paraná y Avenida Ader, en Villa Adelina y analizó la situación económica de cara a las elecciones primarias. “El Gobierno no puede seguir con esta política de insensibilidad y soberbia, tiene que entender que los argentinos no llegan a fin de mes”, indicó.

Acompañado de los candidatos de 1Pais San Isidro y Vicente López, el senador Sebastián Galmarini visitó y conversó con comerciantes de la calle Paraná en Villa Adelina. Allí expresó: “En cada local y comercio nos relatan los mismos problemas, el aumento de costos y tarifas hace imposible continuar con las persianas levantadas. El Gobierno no puede seguir con esta política de insensibilidad y soberbia, tiene que entender que los argentinos no llegan a fin de mes”.



Y agregó: “Juntos podemos construir la salida de esta crisis económica y política. Somos una oposición seria, que brinda propuestas y equipos a los ciudadanos para que nos puedan elegir y no optar entre lo malo y lo muy malo”.



En el mismo sentido el candidato a concejal por Vicente López, Germán Maldonado remarcó: “La plata no alcanza para llegar a fin de mes y a los locales caen sus ventas. Por eso desde nuestro espacio estamos proponiendo un incentivo fiscal para los comerciantes, bajando los impuestos municipales para que no cierren y para que se instalen nuevos emprendimientos. Para ello debemos romper con la mayoría automática que tiene nuestro Concejo”.



Por su parte, Diego Montivero referente de Villa Adelina y candidato a concejal de San Isidro expresó: “Estamos cansados y tristes de ver cada vez más negocios cerrados, comercios históricos de la localidad no pueden sostener la presión tributaria, tanto en servicios como en tasa municipal”.



El centro comercial de la calle Paraná en Villa Adelina, divide los municipios de San Isidro y Vicente López, allí se ve perfectamente la falta de coordinación y trabajo en conjunto en beneficio de los vecinos por parte de ambos municipios.



En ese sentido se expresó a concejal de Vicente López Claudia Uñates: "Las preocupaciones de los vecinos están representadas hoy en nuestras propuestas. Estamos hablando de Bajemos los Precios, de Alerta Buenos Aires. Esta zona en particular presentan un desapego de parte de los municipios en cuestiones de seguridad". Volver