04/08/2017 - 9:50 | Política / Vidal y el fondo del Conurbano: "Me voy a pelear con quien me tenga que pelear por defender a los bonaerenses" La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó que los mandatarios provinciales "están preocupados porque se llevaron la plata de la provincia de Buenos Aires", y advirtió que discutirá con quien se haga falta para defender la restitución del Fondo del Conurbano, al estimar que "nos deben un presupuesto entero, alrededor de $ 460.000 millones"

Vidal hizo alusión a los gobernadores que se reunieron ayer en la Casa de Entre Ríos y acordaron solicitarle a la Corte Suprema una audiencia para oponerse al pedido de la provincia de Buenos Aires.



En declaraciones anoche en América TV, Vidal preguntó: "¿Por qué te pensás que se reunieron ayer? Están preocupados porque se llevaron la plata de la provincia", dijo la gobernadora y reclamó su restitución al presupuesto provincial.



"Yo no digo que me la paguen toda junta, pero es plata nuestra", resaltó, tras asegurar: "Me voy a pelear con quien me tenga que pelear por defender a los bonaerenses", enfatizó.



La mandataria recordó que "Son recursos que le deben a Buenos Aires. Cuando se definió la coparticipación al principio de la democracia, se perjudicó a la Provincia y por eso se creó el Fondo. Buenos Aires aporta casi el 40% de los fondos nacionales mientras que recibe el 18%", especificó.



Vidal recordó luego que Buenos Aires "es la única provincia que recibe menos de la mitad de lo que aporta. Eso no le pasa a Santa Fe, Córdoba, a las provincias del norte, todas reciben, de mínima, lo mismo o más de lo que aportan. Yo pido lo que aportamos, y estoy pidiendo lo que nos deben que es un presupuesto entero, que son alrededor de $460 mil millones, un presupuesto entero".



La gobernadora afirmó luego que "A mí (el presidente) Mauricio (Macri) me banca y me apoya porque sabe que es un reclamo justo. Y el dinero no lo tiene que poner todo el gobierno nacional. Una parte la debe poner el gobierno nacional y otra parte las provincias que se fueron quedando..."



Vidal recordó que "dos tercios de la gente vive en el Conurbano, no en el Interior; y la mayor cantidad de pobres vienen a la provincia. La Provincia ya hizo el esfuerzo durante más de 10 años, ningún (ex) gobernador, ni (Felipe) Solá, ni (Daniel) Scioli, ni la ex presidenta pelearon por esto porque querían ser presidentes".



En la reunión de ayer, los gobernadores peronistas acordaron solicitar una audiencia a la Corte Suprema para plantear su postura de no ceder ese dinero ante el reclamo de la mandataria bonaerense.



"Les vamos a solicitar a los miembros de la Corte Suprema una audiencia en la cual queremos participar todos los gobernadores, para hacerles conocer la posición del interior. A esa audiencia queremos invitar también a los demás gobernadores del interior, que sin ser del peronismo, tienen la misma preocupación que tenemos nosotros", dijo el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.



El fondo del Conurbano fue creado en 1992 y se financia con el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias, aunque en 1996 se fijó un tope de 650 millones de pesos para Buenos Aires y el excedente de lo recaudado por Ganancias se comenzó a repartir entre el resto de las provincias.