Gobernadores peronistas buscan una postura uniforme frente al reclamo de Vidal por el Fondo del Conurbano

El jefe del bloque PJ-FPV del Senado, Miguel Pichetto, afirmó hoy que “preocupa, porque puede lesionar el interés general de los gobernadores”, la demanda de la mandataria bonaerense María Eugenia Vidal para que el Fondo del Conurbano se refuerce con unos 50.000 millones de pesos que hoy se destinan a otras provincias.

Pichetto abogó por un “diálogo político, no judicial” y pidió “un nuevo acuerdo fiscal” al ingresar a la Casa de Entre Ríos en el centro porteño, donde 12 gobernadores peronistas delineaban posiciones conjuntas frente al reclamo de Vidal y un posible fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema.



El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, confirmó este mediodía la intención de los gobernadores peronistas de dar forma a "una postura uniforme que proteja los ingresos de las provincias" para llevar a la Corte Suprema, que las citó para que opinen sobre el reclamo bonaerense para que se elimine el tope que rige para la suma que el distrito recibe a través del denominado Fondo del Conurbano.



En declaraciones a la prensa realizadas antes de ingresar a la reunión, Bordet, anfitrión de la convocatoria, aseguró que, si bien "nadie quiere que a Buenos Aires le vaya mal", las demás provincias rechazan que les "quiten" más recursos de los que, según afirmó, "ya vienen perdiendo".



"El objetivo es poder llevar a la Justicia una postura uniforme que proteja los ingresos de las provincias. Nadie quiere que a la provincia de Buenos Aires le vaya mal ni que su reclamo pueda parecer injusto; lo que queremos es que no nos quiten más recursos que los que ya venimos perdiendo", aseveró.



En el mismo sentido se pronunciaron luego el tucumano Juan Manzur y el salteño Juan Manuel Urtubey, quienes ya al mediodía se hallaban en la Casa de la provincia de Entre Ríos, al igual que la mandataria fueguina, Rosana Bertone, el formoseño Gildo Insfrán y el pampeano Carlos Verna.



"Vamos a tomar una postura común, con la idea de no ceder ni un centavo de lo que corresponde a nuestras jurisdicciones", aseveró el gobernador de Tucumán, mientras que Urtubey sostuvo que "el lugar para reclamar eso", en alusión a la demanda de la provincia de Buenos Aires, "es el Congreso Nacional".



"No hay que pretender legislar a través de fallos judiciales", argumentó el gobernador de Salta en declaraciones a los periodistas que se encontraban en la puerta de la Casa de Entre Ríos, en la calle Suipacha al 800, a la espera del desarrollo de la reunión a la que aún debían llegar otros mandatarios provinciales.



La Corte Suprema citó a principios de junio pasado a todos los gobiernos provinciales a dar su opinión sobre el reclamo de Vidal, que pidió la inconstitucionalidad de la norma del Congreso Nacional que estableció un techo de 650 millones de pesos para el Fondo del Conurbano asignado a la provincia de Buenos Aires.



Creado en 1992, el Fondo del Conurbano se financió con el 10 por ciento de la recaudación del impuesto a las ganancias.



En 1996 se le fijó un tope de 650 millones y el excedente de ese 10 por ciento de lo recaudado por Ganancias se comenzó a repartir entre el resto de las provincias.



A poco de iniciar su mandato, la gobernadora María Eugenia Vidal, en representación de la provincia de Buenos Aires, se presentó ante la Justicia para recuperar el fondo en su conjunto para el territorio bonaerense, con retroactividad.



"Si la Corte falla favorablemente a Buenos Aires, todas las provincias perdemos. Entre Ríos perdería 3.600 millones de pesos, lo cual nos generaría un hueco fiscal enorme", había advertido ayer Bordet, al confirmar la convocatoria a sus pares peronistas para este mediodía.



Si bien el cónclave fue anunciado como un encuentro centrado en la resistencia de los gobernadores a perder fondos nacionales en sus provincias, según adelantó a Télam una fuente cercana a uno de los mandatarios también estarán presentes temas electorales, la actualidad del PJ (en el que los gobernadores piden tener más peso) y la relación con el presidente Mauricio Macri.



En las últimas horas, Verna difundió un comunicado muy crítico para con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a quien acusó de "discriminar" a La Pampa, porque "no hay obras dispuestas por este Gobierno" en la provincia.