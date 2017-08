03/08/2017 - 15:41 | Información General / A partir de datos aportados por un particular amplían el radio de búsqueda del avión desaparecido hace 10 días Herramientas: Compartir: ver más imágenes La búsqueda del avión Mitsubishi matrícula LV-MCV que desapareció hace 10 días con tres tripulantes a bordo continuó esta mañana con una ampliación del radio de búsqueda, a partir de una denuncia formulada por un particular que manifestó haber visto algo en la zona norte de la localidad bonaerense de Escobar. La tarea se lleva adelante con el despliegue de la totalidad de la capacidad, tanto aérea como terrestre y acuática en procura de investigar cualquier pista que surja, según señaló a Télam una fuente vinculada al operativo.



La fuente reiteró que se mantiene la tesitura de "investigar cualquier pista que surja, ya sea por denuncia particular o presunción. No descartamos nada", remarcó.



Por su parte, la Administración Nacional de Aviación Civil informó que se mantiene la búsqueda de la aeronave bajo la coordinación del Centro de Operaciones de Búsqueda con aeronaves oficiales de ANAC, Fuerza Aérea Argentina, Armada Argentina, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía Bonaerense, Fuerza Aérea de Uruguay, aeronaves civiles y drones.



Ayer, a la búsqueda por aire de las aeronaves se le sumaron 9 drones que realizaron tareas de rastrillaje por zonas consideradas focales para el operativo.



Por tierra se desplegaron nuevamente equipos tácticos terrestres de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional que volvieron a patrullar el Delta y tomaron contacto nuevamente con los lugareños para seguir aportando información a la búsqueda.



Por agua se mantiene la intensidad de la búsqueda con 24 lanchas y barcos equipados con tecnologías que permiten la detección de objetos sumergidos y posibles emisiones de señales de balizas de emergencia por la zona Río de la Plata, a cargo de patrullas de reconocimiento de Prefectura Naval Argentina y Armada Argentina.



También continúa colaborando la Armada Nacional de Uruguay con 2 embarcaciones rastrillando las costas de país vecino.