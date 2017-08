Tigre será sede del 1° Encuentro Sudamericano de Escuelas de Remo

El certamen, declarado de interés municipal, tendrá lugar el próximo 5 y 6 de agosto en la Pista Nacional de Remo y Canotaje. Se esperan más de 500 participantes de 23 clubes de la región.

El próximo 5 y 6 de agosto llega a Tigre el 1° Encuentro Sudamericano de Escuelas de Remo. La regata promocional contará con la organización del Club Teutonia y se realizará en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre. El evento, que fue declarado de interés municipal, reunirá a más de 500 jóvenes de 23 clubes de la región.



Desde la comisión organizadora, destacaron que el objetivo del encuentro es la promoción y desarrollo del remo entre niños y adolescentes, mediante una competencia que les permita explorar sus capacidades y conocer a quienes participan de la misma actividad en otros países.



De esta manera, la competencia convocará a 23 clubes sudamericanos, de los cuales 3 son de Uruguay, 1 de Perú y el resto de la Argentina, con representantes de Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Santa Fe, La Plata, Entre Ríos, Zárate, Campana, Luján y otros puntos del país.



El certamen se dividirá en categorías sub 12, sub 14, sub 16 y libre, y como se trata de un evento con convocatoria de diversos países de la región, la fiscalización del mismo estará a cargo de árbitros de la confederación sudamericana.



Además, los competidores tendrán la oportunidad de participar de una charla sobre teoría, técnica de remo y experiencias deportivas, brindada por los remeros olímpicos Ariel Suarez, Laura Ábalo, Santiago Fernández y el entrenador nacional Francisco Pfaab.



Cabe mencionar que Honorable Concejo Deliberante de Tigre, por iniciativa del intendente Julio Zamora, declaró de interés municipal dichas jornadas. Se trata de uno de los tantos incentivos a este deporte por parte de la gestión local, como en junio pasado, cuando se entregaron dos nuevos botes para la Escuela Municipal de Remo.



Cronograma de la jornada - 5 y 6 de agosto:

· 9:00hs Inicio de acreditaciones

· 10:00hs Inicio de actividades

· 13:30hs Fin de actividades

· 14:00hs Ceremonia de premiación y cierre del evento

· 17:00hs Charla técnica para entrenadores