03/08/2017 - 9:15 | Actualidad / Los judiciales bonaerenses amenazan con nuevas medidas de fuerza si no los convocan a paritarias La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) advirtió hoy que si el gobierno de la provincia de Buenos Aires no vuelve a convocarlos para negociar subas salariales en paritarias, mañana anunciarán nuevas medidas de fuerza. "Al día de hoy no hemos sido convocados por el Gobierno. Pasan los días y cuesta entender por qué no llaman a paritarias", dijo hoy en declaraciones formuladas a Télam el titular del gremio, Pablo Abramovich, tras el paro de actividades llevado a cabo el lunes.



"Desde el martes estamos haciendo asambleas para decidir los pasos a seguir. Entre esta noche y mañana vamos a definir nuevas medidas de fuerzas si no nos convocan", añadió.



Los judiciales y el gobierno de María Eugenia Vidal no se reúnen desde el pasado 13 de junio, cuando la AJB rechazó una oferta del 20 por ciento en tres tramos al considerar que se trataba de “un aumento anual menor al de la propuesta anterior”.



Los judiciales bonaerense ya realizaron más de 20 paros en lo que va del año.