03/08/2017 - 9:10 | Política / Marcos Peña: "El ajuste no es viable ni social ni políticamente" El jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo anoche que el "ajuste no es viable" y calificó de "poco honestas" las "otras propuestas electorales", con vistas a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

Peña consideró además en que "el crecimiento de este año de la economía será sustentable".



Peña explicó en declaraciones a la señal de cable La Nación +, que para bajar el déficit fiscal "hay dos opciones: o emitir sin respaldo como lo hizo el kirchnerismo; o hacer un ajuste de un día para otro, que no es viable ni social ni políticamente".



El jefe de Gabinete convocó luego a "salir del populismo" en el marco del "crecimiento de la economía" tras destacar que el que se experimentará este año será "sustentable".



"Hoy la recuperación está en prácticamente todos los sectores de la economía. El crecimiento que tendremos este año es sustentable", dijo.



En la misma línea, aludió a la "confianza", el "entusiasmo y acompañamiento" de los votantes respecto de las próximas elecciones.



"Vemos que a muchos les cuesta y están ansiosos porque les llegue un alivio", interpretó.



En contraposición, evaluó que "las otras propuestas (electorales) son poco honestas en el mensaje y tan solo se quieren nutrir de rencores".



"Si yo viese cosas (en el actual gobierno) como en las que se convirtió el kirchenrismo, no me presentaría para plantear que soy una alternativa", dijo el jefe de ministros. Y sintetizó con que "más allá de la corrupción del kirchnerismo, mucho más complicado fue su mal gobierno".