03/08/2017 - 0:00 | Política / Vidal: “No pueden traer soluciones los que no pudieron en los últimos 25 años” Herramientas: Compartir: La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, afirmó esta noche que “no pueden traer soluciones los que no pudieron en los últimos 25 años”, en referencia a Unidad Ciudadana, el espacio que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como candidata al Senado. Vidal afirmó en declaraciones a la señal televisiva TN que su lista de candidatos “se puede mostrar del primero al último” en oposición a la de la ex presidenta “que aunque no se muestren en su boleta están” el ex intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y el ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli.



“Ellos representan lo que gobernó la Provincia en los últimos 25 años y sé muy bien lo que encontré. No podía pagar el aguinaldo. Las cloacas y el asfalto que faltan. Ni siquiera tenía SAME, no tenía una ambulancia por si alguien se accidentaba en el Conurbano”, agregó.



La mandataria afirmó que los bonaerenses le pidieron que luchara “contra las mafias de la Provincia y lo hicimos” además de “obras que no se habían hecho nunca antes y se habían prometido durante décadas”.



Sobre el elevado número de desempleados del Conurbano aseguró que “se están generando trabajos, lo dice el Indec y hasta los titulares de los gremios” en referencia a Gerardo Martínez, quien informó la creación de 40.000 nuevos empleos en el sector.



Además destacó la producción agropecuaria: “En el campo por el récord de la cosecha de maíz, girasol y trigo va a haber 400.000 viajes de camiones más para trasladar toda esa cosecha que tuvimos récord. Eso es trabajo extra que se genera”.



“Y la industria que venía más atrás y que afecta mucho al conurbano de la Provincia, también empieza a mostrar signos de recuperación y eso va a llegar al comercio, que ha sido de los más golpeados por el aumento de tarifas y la baja del consumo”, agregó.



También se refirió a la posible reforma previsional: “No vamos a subir la edad jubilatoria después de las elecciones”, dijo y agregó que “el presidente ya mostró el compromiso que tiene con los jubilados con la Reparación Histórica, donde “más de un millón de jubilados, hayan hecho juicio o no, van a cobrar lo que les corresponde”.



Cuando le preguntaron sobre su posición con el aborto afirmó que “en términos personales” está en contra de la despenalización.



Sobre el final se mostró optimista con el resultado de las elecciones: “Va a volver a ganar el cambio, los bonaerenses siguen apostando a algo distinto”. Volver